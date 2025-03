Jennifer Aniston y Pedro Pascal: el encuentro que enciende rumores de romance

El mundo del espectáculo está revolucionado tras la reciente aparición de Jennifer Aniston y Pedro Pascal juntos en Hollywood. La actriz de Friends y el protagonista de The Last of Us fueron vistos disfrutando de una cena privada en el exclusivo Tower Bar del Hotel Sunset Tower en Hollywood, según ha adelantado en exclusiva Daily Mail. Como era de esperar, su encuentro no ha pasado desapercibido y ha generado una ola de rumores sobre un posible romance o una colaboración profesional en el horizonte.

La velada, que se prolongó durante tres horas, fue captada por testigos que aseguran que ambos se mostraron relajados y animados en su conversación. Aniston, de 56 años, lució su característico estilo casual pero elegante, con jeans azul oscuro, chaleco negro y camiseta blanca, complementado con botas negras. Por su parte, Pascal, de 49 años, apostó por un look más desenfadado con una chaqueta de cuero negra, vaqueros oscuros y gafas.

El encuentro entre ambos actores ha desatado especulaciones en redes sociales y medios internacionales, que han empezado a teorizar sobre la verdadera razón detrás de esta reunión. Algunos seguidores creen que podría tratarse de un nuevo romance en la vida de Jennifer Aniston, especialmente tras la reciente boda de su exmarido Justin Theroux con la actriz Nicole Brydon Bloom.

Sin embargo, otros apuntan a que la cena podría haber sido estrictamente profesional. En los últimos meses, han circulado rumores sobre la posible incorporación de Pedro Pascal al elenco de The Morning Show, la exitosa serie de Apple TV+ protagonizada por Aniston y Reese Witherspoon. La especulación cobró fuerza después de los Critics Choice Awards, donde ambas actrices extendieron una invitación informal a Pascal durante una entrevista en la alfombra roja.