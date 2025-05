El verdadero motivo por el que Antonia San Juan abandonó ‘La que se avecina’: “Era algo que quería evitar”

Antonia San Juan se encuentra en plena promoción de ‘La china’ y diversas funciones teatrales que le harán recorrer Canarias una vez más. Por ello, ha aprovechado la oportunidad para visitar a David Broncano en ‘La revuelta’, programa del prime time de La 1, y ha lanzado varios titulares de los que se han hecho eco diferentes medios de comunicación por el interés que despiertan.

Entre ellos, la actriz y directora canaria habla largo y tendido sobre el verdadero motivo que le llevó a abandonar ‘La que se avecina’, mítica serie de Alberto y Laura Caballero para Telecinco y que ahora se puede disfrutar también en Prime Video: “quien diga que fue por dinero, está mintiendo. Me pagaban increíble, nunca me han pagado tan bien. ¡Y puntual!”. Incluso va más allá: “se dio una situación que quería evitar y, como por suerte soy una mujer que genera mucho porque actúo, escribo y dirijo… pude evitarla”.

Sobre el trabajo, la escritora también reflexionó sobre la importancia de saber qué papeles elegir a lo largo de su carrera: “si no me pagan bien, ya no acepto”.

Por supuesto, David Broncano también le hizo la famosa pregunta que hace absolutamente a todos sus invitados, independientemente del sector al que se dediquen: ¿cuánto dinero tiene en la cuenta corriente? Su respuesta: “entre pitos y flautas, un millón de euros”.

Y es que Antonia San Juan confiesa tener sentimiento de finitud, es decir, no cree que una vez muera se vaya a reencontrar con su madre fallecida. Como lleva toda una vida trabajando muy duro y sus pertenencias las heredará su sobrino, Antonia dice con humor que en el presente no se priva de nada y disfruta de los pequeños lujos de la vida.

Todos los titulares de Antonia San Juan en ‘La revuelta’ los puedes ver en el vídeo que abre esta noticia.