LOVE IS IN THE AIR

Agoney, orgulloso de su novio Marc Montojo, bailarín de Melody en Eurovisión: “Le pido matrimonio”

El cantante canario Agoney vivió con emoción la final de Eurovisión 2025, pues su novio Marc Montojo era uno de los bailarines que acompañaban a Melody en su show en Basilea.