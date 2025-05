Aitana y Plex incendian las redes con un vídeo que confirmaría su relación: "Siempre seremos historia"

Aitana y Plex han vuelto a desatar los rumores sobre una posible relación tras la publicación del último episodio de ‘La vuelta al mundo de Plex’. El youtuber ha finalizado su vídeo con una despedida aparentemente habitual: "Yo ya estoy en la habitación, me he venido antes, quería dormir", animando a sus seguidores a darle 'me gusta' y suscribirse. Sin embargo, lo que parecía el cierre definitivo del capítulo ha dado un inesperado giro que ha desatado todo tipo de reacciones.

"Y recordad...", dice Plex mirando a cámara. Es en ese momento cuando aparece Aitana, que completa la frase con un enigmático: "Al final siempre seremos historia". Plex, divertido, le corrige con un "solo". Aitana, entre risas, añade: "¿Has visto lo guay que es quedarse hasta el final?", a lo que Plex responde: "Es súper guay". La artista concluye con una sonrisa: "Ya está, solo quería hacer eso".

Este breve pero significativo intercambio ha provocado una auténtica avalancha de reacciones en redes sociales. Muchos fans interpretan este momento como una confirmación encubierta de su relación, después de semanas de especulaciones alimentadas por sus viajes conjuntos a Japón, República Dominicana y más recientemente a Nueva York.

Uno de los detalles que más llama la atención es que la camiseta que lleva Aitana en el vídeo, una prenda de la marca Casablanca valorada en unos 300 euros, es la que llevaba el propio Plex al inicio del vídeo. Un guiño más que ha disparado los comentarios entre sus seguidores, que no dejan de buscar pistas sobre la posible historia de amor.