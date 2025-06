Javier Bardem se sincera sobre la depresión que sufrió Penélope Cruz: "No supe entender lo que vivía”

Javier Bardem ha hablado con total sinceridad en una entrevista en The New York Times sobre dos episodios difíciles en su vida: la depresión posparto que vivió su mujer, Penélope Cruz, y una etapa de tristeza personal que le tocó superar durante el rodaje de No es país para viejos.

La depresión posparto de Penélope: un abismo invisible

Durante la entrevista con el diario norteamericano, Bardem describe el momento tras el nacimiento de sus hijos Luna (2011) y Leo (2013), como una experiencia trascendental, pero a la vez, una de las más dificiles para su esposa, Penélope Cruz, cuando atravesó una depresión postparto después de dar a luz a su primera hija.

El actor reconoce ahora que fue incapaz de comprender la dimensión real de lo que ella estaba viviendo: "El embarazo no fue tan malo. Fue la depresión posterior. No era capaz de manifestarlo, y era muy nuevo para ella". Sin embargo, con el paso del tiempo, Bardem valora el coraje de su esposa: "Desafortunadamente, no pude comprender la dimensión de lo que era. Pero más tarde, lo hice. Es una mujer increíble, valiente, fuerte y hermosa por haber podido compartirlo".

Este testimonio visibiliza la importancia de hablar sobre salud mental en la maternidad, un tema aún rodeado de tabúes.

Javier Bardem y Penélope Cruz / REUTERS

El propio Bardem: también atravesó una etapa difícil

El intérprete de Mar adentro también ha hecho repaso de sus sentimientos a lo largo de su carrera y hablado de su propia salud mental. Durante la entrevista, Bardem, revela un momento de depresión personal al rodar No es país para viejos, después de una ruptura: “Me sentía desconectado del placer de la vida. Nunca pensé cosas oscuras, pero estaba triste. Me costó un tiempo salir de ahí”, comenta el actor, nacido en Las Palmas de Gran Canaria.

Bardem destaca el apoyo de su compañero de rodaje, Josh Brolin, quien le ayudó a reconectar: “Abría las ventanas… me llevaba a dar un paseo. Empecé a sentir: ‘Hay alegría. Tengo suerte de estar vivo’”. Al finalizar el rodaje, relata, “era una persona diferente”.

Javier Bardem habla su situación personal durante el rodaje de No es país para viejos / Fotograma de la película

Años después, una familia unida

Penélope Cruz y Javier Bardem son una de las parejas más icónicas de España. Desde que se conocieron en 1992 y se casaron en 2010, han mantenido su unión lejos del foco mediático. Ahora, tras afrontar juntos la maternidad y las crisis personales, irradian fortaleza y complicidad.

El testimonio de Javier Bardem alumbra dos realidades complejas: el peso de la depresión posparto, que a menudo permanece invisible, y la capacidad de un hombre para reconocer sus propias sombras emocionales. En ambos casos, el apoyo, la visibilidad y la empatía son claves para superar cualquier adversidad.

Penélope Cruz y Javier Bardem en Jamón Jamón / Fotograma de Jamón, jamón

¿Por qué son importantes estas confesiones?

El abordaje de la salud mental se ha convertido en uno de los retos más importantes de los sistemas de salud estatal en muchos países de Europa. Por ello, dar visibilidad y contar con testimonios de personas influyentes y relevantes a nivel mundial.