La familia Preysler se cita en Gran Canaria para el concierto de Enrique Iglesias: así fue el reencuentro

El Estadio de Gran Canaria se convirtió el pasado fin de semana en el epicentro de la música internacional con la celebración del Granca Live Fest 2025. Este evento musical de envergadura no solo congregó a una constelación de artistas de renombre mundial (Will Smith, Jason Derulo, Feid, Nathy Peluso y Ozuna, entre otros), sino que fue el escenario elegido para un esperado regreso: el de Enrique Iglesias a los escenarios españoles, después de seis años de ausencia. Su actuación, que puso el broche de oro al festival, no solo fue un éxito de convocatoria, sino que generó momentos que ya son virales y revelaron detalles de su conexión con el archipiélago canario.

La expectación era máxima. Miles de incondicionales se dieron cita en el Estadio de Gran Canaria para arropar al icono de la música latina en su vuelta a la escena española. Enrique Iglesias, hijo del legendario Julio Iglesias e Isabel Preysler, no solo contó con el fervor de su público, sino con dos espectadores de excepción: su hermana Ana Boyer y su cuñado, el tenista Fernando Verdasco. Enrique vive a miles de kilómetros de distancia de su familia española. El cantante reside en Miami y Ana y Fernando en Doha, así que el concierto en Gran Canaria era un buen motivo para que los hermanos se vieran.

Ana Boyer, conocida por su discreción, compartió en sus redes sociales, a través de sus 'stories' de Instagram, la exitosa actuación de su hermano desde un lateral del escenario, dejando constancia de la relevancia del acontecimiento familiar.

El hotel de la familia Preysler en Gran Canaria

Acostumbrados a una vida de lujo, el hotel que han elegido Ana Boyer y Fernando Verdasco en Gran Canaria no podía ser menos.La hermana de Enrique Iglesias y Tamara Falcó, se hospedó junto a sus tres hijos y su marido en el histórico Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, en Las Palmas de Gran Canaria.

Las imágenes compartidas en sus redes sociales, donde se veía a Ana en la entrada del hotel y dos de sus hijos disfrutando de la piscina, confirman la predilección por este emblemático establecimiento.

Más de un siglo de historia

El Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, no es un alojamiento cualquiera. Con más de un siglo de historia, desde su inauguración en 1890, este hotel de cinco estrellas ha sido testigo y protagonista de la historia de Gran Canaria. Ha servido como punto de encuentro de la vida social y cultural de Las Palmas de Gran Canaria, acogiendo a ilustres figuras como la soprano Maria Callas y alojando a estrellas de Hollywood como Gregory Peck y Ava Gardner, recuerda el hotel. Su legado arquitectónico y su papel como referente de la hostelería de lujo en el Archipiélago son incuestionables.

Reinaugurado en 2019 por Barceló Hotel Group tras una meticulosa rehabilitación, el Santa Catalina ha recuperado su esplendor, fusionando su estilo británico original con obras de arte, murales y lienzos del siglo XIX. Su ubicación es privilegiada: en el célebre barrio de Ciudad Jardín, en el exuberante Parque Doramas y a tan solo tres kilómetros de la famosa Playa de Las Canteras. El hotel forma parte del Patrimonio Arquitectónico y Cultural de la capital canaria, siendo un ejemplo sobresaliente del movimiento regionalista del siglo XX. Es un lugar donde la historia y el lujo se entrelazan en un entorno natural incomparable, rodeado de palmeras, ficus y dragos.

El beso viral de Enrique Iglesias y Emilia Mernes

Más allá de la nostalgia por su regreso, Enrique Iglesias protagonizó un momento que se volvió viral en las redes sociales y ha sido ampliamente comentado: un beso en la mejilla con la cantante argentina Emilia Mernes en el escenario del Granca Live Fest.

Ambos artistas, que cerraron el festival el 5 de julio, compartieron escenario y una complicidad palpable durante la interpretación del clásico de Iglesias, Héroe. Casi al finalizar la canción, el gesto de cariño del artista sorprendió a Mernes y a los presentes, desatando una oleada de reacciones.

El propio Enrique Iglesias ha compartido en sus redes sociales el vídeo de su actuación junto a Mernes, que supera ya los 72.700 'Me gusta'.

Este tipo de interacciones en el escenario son habituales en el mundo del espectáculo y a menudo se convierten en el foco de la conversación en redes sociales, demostrando el poder de la conexión entre los artistas y su público en directo.