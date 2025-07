Quiénes son Calma y Sirena, las hijas de Santiago Segura que protagonizan la saga 'Padre no hay más que uno'

Muchos las conocerán como Carlota y Paula, han crecido entre guiones y las luces del set de 'Padre no hay más que uno' las han acompañado desde pequeñas. Son Calma y Sirena, las hijas de uno de los cómicos más populares del país, Santiago Segura. Fruto de la relación entre Santiago Segura y María Amaro, Calma y Sirena nacieron en 2008 y 2013 respectivamente. Y con tan solo 17 y 11 años ya han aparecido en todas las entregas de una de las sagas más exitosas de los últimos años del cine español, 'Padre no hay más que uno'. El triunfo arrollador del creador de la franquicia de 'Torrente' ya acumula más de 56 millones en taquilla, superando los diez millones de espectadores en salas.

Sin embargo, este junio, el propio Segura ponía punto final a la serie de películas. El actor y guionista, quien ha compartido pantalla junto a sus dos hijas, anunciaba que 'Padre no hay más que uno 5' sería la última entrega de esta saga familiar. La cinta, que se estrenó el 26 de junio, llevó a las salas la despedida de la legendaria familia García Loyola.

Calma y Sirena dieron el salto a la gran pantalla de la mano de su padre. Pero no fueron las únicas a tomar el paso. En la práctica, ambas son las responsables del viraje radical que tomó la carrera de su padre. Un giro de 180 grados, ya que pasó de estar al frente de las películas de 'Torrente' a iniciarse en el cine familiar y la comedia, apostando por realizar un tipo de películas que las niñas pudieran ver.

Quizás no les gusta 'Torrente', o probablemente no entiendan muchos de sus chistes. Y, sin embargo, están creciendo ante la cámara del hombre que lo creó. Las hijas de Segura son el mejor de los ejemplos de que el relevo generacional algunas veces viene con otro guion.

"Sí es verdad que a veces me he perdido un poco la infancia de mis hijas, como tantos padres", confesaba recientemente a 'Diez Minutos' el cineasta español. Pese a ello, ha podido "encapsularlas en sus películas en distintas edades", donde las hemos visto crecer, pudiendo pasar así más tiempo junto a ellas.

Cartel de 'Padre no hay más que uno' (2019) / Cartel película

25 años con María Amaro y una familia en común

Retrocedemos en el tiempo, exactamente al año 1998, cuando Santiago Segura y María Amaro se conocieron. Fue durante el rodaje de la película 'Torrente, el brazo tonto de la ley', y desde entonces no se han vuelto a separar. Con tan solo 19 años, ella trabajaba como maquilladora en el proyecto de Segura y, por aquel entonces, él dirigía y actuaba en lo que se convertiría en una de las sagas más lucrativas del cine español.

Sin embargo, la pareja siempre ha preferido mantenerse alejada del foco público, por lo que han sido escasas sus apariciones en público. "Hablo poco de ella porque me da pudor, pero es lo mejor que me ha pasado en la vida", aclaró el actor en una entrevista con 'Lecturas'. No fue hasta el 8 de febrero de 2008 cuando nació su primera hija, Calma Segura. Y, unos años más tarde, concretamente, el 26 de diciembre de 2013, vino al mundo la hija pequeña, Sirena Segura, y la familia creció de nuevo.

La interpretación en los genes

La sangre Segura corre por sus venas. Y es que las hermanas han seguido los pasos artísticos de su padre. Calma, la primogénita debutó en 'Torrente 5: Operación Eurovegas', mientras que la benjamina ya ha aparecido en ocho de las películas de su padre. Pero fue precisamente en la saga 'Padre no hay más que uno' -en la que forman parte del elenco principal- donde ambas adquirieron mayor renombre.

A lo largo de estos años, las hijas de Santiago Segura se han dejado ver por las alfombras rojas de los estrenos de 'Padre no hay más que uno'. Más recientemente, en junio de este año, las dos hermanas han posado para la premier de 'Padre no hay más que uno 5'.

Más allá de los estrenos, los sets de grabación y el glamour que rodea todo el mundo del cine, Calma y Sirena llevan una vida de lo más normal, o al menos, así lo procuran sus padres. Las niñas graban únicamente una película al año y siempre lo hacen durante las vacaciones. El resto del año llevan una actividad como la de cualquier otro niño, así lo aclaró el director en la premier del final de la saga: "Solo hacen esta película al año y luego están en el colegio como todo el mundo, están estudiando, teniendo notas, y teniendo sus tareas y sus deberes... ".

Por ahora, parece ser que el ganador de tres premios Goya prefiere que sus hijas se enfoquen en los estudios, por lo que nunca han participado en otros proyectos fuera de las comedias que dirige el mismo Segura. "La mayor me dice que se lo pasa muy bien haciendo las películas, pero no quiere ser actriz", explicaba el actor en el programa 'Fiesta'. Mientras que la pequeña sí parece tenerlo más claro, aseguraba: "Se pone muy nerviosa porque le gusta mucho el artisteo. La pequeña sí me ha dicho que quiere ser actriz".