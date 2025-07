Corta el pelo a domicilio en Gran Canaria como labor social: la historia de Juan Pablo

La vida de Juan Pablo en Colombia era idílica. Durante años trabajó duro para ser un futbolista de éxito en el Deportivo Cali. Precisamente, fue el deporte lo que le llevó hasta Perú, lugar donde no corrió la misma suerte. El destino quiso que abandonara su gran pasión para formarse como barbero, profesión que aún en el presente sigue dándole muchas alegrías.

Tras una conversación con una de sus tías, residente en el archipiélago desde años atrás, tomó la dura y drástica decisión de hacer las maletas y emprender una nueva aventura en Gran Canaria. Lo que no esperaba Juan Pablo es que aquí conocería a su actual mujer, formaría una familia y comenzaría su nuevo negocio. Motivado por los casos de personas necesitadas que encontró en el pasado, se decantó por apostar todo por ‘Cuida look’, una peluquería a domicilio. No una peluquería cualquiera, sino una centrada en personas con autismo o alguna característica que les impida salir del hogar.

El servicio es sencillo: se le escribe a través de las diferentes redes sociales, se hace una reserva y el día y hora acordado Juan Pablo acude al domicilio para hacer el trabajo. Visto y no visto. Tal y como puedes ver en el vídeo que abre esta noticia, le sobra creatividad y emoción por lo que lleva a cabo.