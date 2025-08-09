Multa de 6.001 euros por el polémico rodaje de Katy Perry en Formentera

El Govern balear ha impuesto una multa de 6.001 euros por el polémico rodaje del videoclip de la cantante estadounidense Katy Perry del pasado verano en las dunas protegidas del islote de s’Espalmador, dentro del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera.

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha sancionado a la productora que intervino en la grabación por filmar a finales de julio de 2024 sin contar con el permiso pertinente y, además, haber invadido una zona de exclusión del Parque Natural, donde está terminantemente prohibido el paso.

La dirección general de Medio Natural y Gestión Forestal, encargada de tramitar el expediente de este caso, ha considerado que estos hechos constituyen una falta grave. Pese a la gravedad de la infracción administrativa, los técnicos han constatado que el rodaje del videoclip Lifetimes de la estrella internacional no causó daños ambientales en el entorno natural protegido de Formentera. Por ello, la sanción asciende a 6.001 euros.

Si hubiera habido impacto y daño ambiental, la multa hubiera sido mucho mayor al situarse en un tramo sancionador más elevado.

Una vez la administración autonómica comunicó la sanción, la productora implicada abonó el importe. La multa fue pagada a principios de este año, en el mes de febrero, según han confirmado fuentes cercanas al caso.

La infracción administrativa, calificada como falta grave, se debe a que se llevó a cabo el rodaje del videoclip de la conocida artista californiana en una zona protegida del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera sin disponer de autorización y se accedió a una zona de exclusión.

Los hechos ocurrieron a finales de julio del pasado año y la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural abrió diligencias previas para aclarar lo ocurrido.

Sistema dunar

El videoclip Lifetimes recoge imágenes en las que la famosa intérprete, actriz y modelo de Santa Bárbara (EEUU), uno de los rostros habituales del verano en Ibiza, aparece bailando y saltando en distintos enclaves de Formentera e Ibiza, como Dalt Vila, una discoteca o en parajes naturales como el interior del sistema dunar del islote de s’Espalmador, en una zona acotada en la que se advierte que está prohibido el paso.

La Conselleria inició una investigación, como ocurre con otros casos similares, y recabó informes a otras administraciones para conocer si habían concedido algún tipo de permiso para llevar a cabo la filmación en esas fechas. Medio Natural también se dirigió a la productora audiovisual que intevino en la grabación para que formulara sus alegaciones.

Desde un principio, ya el pasado verano, se descartó que los hechos protagonizados por la reconocida cantautora, productora discográfica y empresaria estadounidense constituyeran un delito contra el medio ambiente. Así, una vez recopilados los informes y los datos más relevantes sobre este caso, los técnicos han concluido que se trata de una infracción administrativa, una falta grave.

La discográfica de la estrella norteamericana, Capital Records, emitió un comunicado hace un año en el que subrayaba que una productora local les había asegurado que contaban con las autorizaciones pertinentes para llevar a cabo la filmación, si bien posteriormente tuvieron conocimiento de que una de ellas se encontraba en trámite, aunque les dijeron que se les había autorizado verbalmente a seguir adelante. El Govern balear lo desmintió en rotundo. Tanto la conselleria del Mar y Ciclo del Agua como la de Agricultural lo negaron de forma tajante.