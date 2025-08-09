nACIMIENTO
Nace el segundo hijo de Rafa Nadal y Mery Perelló, que ha recibido el nombre de Miquel
El nuevo integrante de la familia llegó al mundo el pasado jueves en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas
Gabi Rodas
Rafa Nadal y Mery Perelló han sido padres de un niño, que ha recibido el nombre de Miquel. El segundo hijo de la pareja ha nacido en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas, el mismo donde también dio a luz su primogénito, Rafael.
Miquel vino al mundo el pasado jueves y a diferencia del nacimiento de su hermano, en esta ocasión Mery se ha recuperado más rápido. Durante su estancia en el hospital solo los familiares directos han visitado al recién nacido.
El nombre de Miquel es un homenaje al padre de Mery, que falleció en abril de 2023 a los 63 años de edad, víctima de una larga enfermedad.
El primer hijo de Nadal y Perelló llegó pocos días antes de que se celebrara el tercer aniversario de la boda de ambos, que tuvo lugar el 19 de octubre de 2019 en la lujosa Fortalesa, con la asistencia de 200 invitados, entre ellos los Reyes eméritos. Tomeu Català ofició el enlace y la diseñadora Rosa Clará se encargó del vestido de novia.
La relación entre Rafa y Mery comenzó en 2005 y su primera aparición como pareja oficial se produjo en el Roland Garros de ese año.
- Tres jóvenes se adentran en las antiguas galerías de agua en Famara y lo graban pese a estar prohibida la entrada
- Canarias se sofoca con los miles de euros que han dejado este jueves La Primitiva y la Lotería Nacional
- El niño fallecido en Fuerteventura tras caer de un patinete era de Gran Canaria
- Pedro Sánchez manda un conmovedor mensaje a una joven canaria que se plantó con una pancarta frente a La Mareta
- Un adolescente intenta violar a una turista en un hotel en Canarias
- La jubilación parcial llegará a 4.000 empleados públicos en tres años
- El barco que no corría, volaba: 45 años del primer viaje del jetfoil en Canarias
- El menor que tuvo un accidente grave en La Laja es de Telde y sigue en la UCI