Drástica decisión
Hecatombe en la vida de Makoke: cancela su boda con Gonzalo de manera fulminante tras lo ocurrido en 'Fiesta'
La colaboradora ha tomado esta difícil decisión tras el conflicto personal de su novio el fin de semana pasado
Redacción Yotele
La vida de Makoke acaba de dar un giro de 180 grados. La colaboradora ha cancelado su boda con Gonzalo, prevista para el próximo mes de septiembre, tal y como ha informado el programa 'Tardear' en Telecinco. Difetentes informaciones apuntan a que se trata de una decisión tomada por causas de fuerza mayor, que en ningún caso suponen la ruptura de la pareja.
La idílica relación que mantenían desde que se conocieron hace dos años sufrió un sobresalto el fin de semana pasado, al hacerse público en 'Fiesta' que el empresario había tenido un conflicto personal con una pareja del pasado, que le había llevado a dormir una noche en el calabozo.
Makoke intentó capear el temporal como pudo, pero tras salir del plató se mostró seria y nerviosa por lo ocurrido en directo. Aunque posteriormente se volvió a sentar para participar en otros temas, se mostró preocupada durante todo el programa por lo ocurrido.
Sin embargo, lo ocurrido en 'Fiesta', no habría tenido nada que ver con esta drástica decisión y diferentes fuentes apuntan a que la cancelación de la boda de Makoke y Gonzalo es temporal, por lo que se celebrará en otra fecha, por el momento sin concretar. Será la propia interesada quien aclare lo ocurrido en los próximos días.
- No es un decorado de Juego de Tronos: así son las piscinas de Gran Canaria que parecen un castillo
- La Vará del Pescao de Arinaga se refuerza y se prohíbe el vidrio en verbenas
- Helado infinito y barcos de sushi: el nuevo templo japonés que llega a Gran Canaria
- Carolina Darias: 'El Gobierno de Canarias no tiene interés en declarar Las Palmas de Gran Canaria zona tensionada
- Federico Grillo: «Los estragos de los incendios de la Península se podrían haber evitado»
- De familia irlandesa y sangre isleña: así es como un canario se convirtió en presidente de España cuatro veces
- Idaira Trujillo, enferma de hidradenitis supurativa: «No puedo hacer una vida normal»
- El viento arranca varias sombrillas de la protesta contra Pedro Sánchez en una playa de Lanzarote y acaban en el mar