Kike Pérez rompe a llorar en su podcast al recibir una sorpresa: “Estuvo en mi momento más duro”

‘El podcast más largo del mundo’ nació, según las propias palabras de Erauncrass, “porque la cabeza de Kike nunca está quieta”. Y es que el afamado cómico canario Kike Pérez, junto a David Tejera, Raúl Curbelo, Wendy Ruiz y Saúl Romero, se propuso desbancar al equipo de creadores de contenido venezolanos que contaba, hasta la fecha, con el título. Tenía el reto, por tanto, de superar las cuarenta y cuatro horas de directo ininterrumpido llenando una escaleta de invitados de todo tipo y vencer al gran enemigo: el cansancio y el sueño. No obstante, lo consiguió gracias a sus dotes con los medios de comunicación y con un equipo técnico detrás que facilitó y elevó a lo más alto la tarea.

Durante los dos días que duró la aventura se pudo disfrutar de charlas sobre entretenimiento, carnaval, periodismo, política o teorías de la conspiración con reconocidos artistas del archipiélago como Nauzet Afonso, Thania Gil, Mingo Ruano, Rubén Pitu, Nico Castellano o Antonio Morales, por ejemplo. Entre tantos y tantos otros, claro.

Salud mental durante la grabación de 'El podcast más largo del mundo' / La Provincia

Sin embargo, el propio Pérez quiso dedicar un espacio importante y en horario de máxima audiencia a hablar sobre la salud mental. Un tema que le llegó bien hondo pues, tal y como se puede apreciar en sus declaraciones en el podcast, él mismo experimentó uno de los momentos más duros hace apenas unos años. Fue cuando protagonizó su gran cambio y perdió unos cuantos kilos que “le hacían llevar unas buenas analíticas a casa”. A pesar de que su cuerpo parecía cumplir con las normas de la sociedad y saciaba a las mentes normativas, su cabeza no estaba tan bien.

Kike Pérez y su momento más duro

Dicho cambio le llevó a convivir con sus propios demonios llegando, incluso, a creer que el público solo quería de él la imagen de “gordito feliz”. En la conversación junto a la psicóloga Leyla Pérez, la representante de la Fundación Alejandro Dasilva en Gran Canaria y el periodista Adolfo Rodríguez, el mismo que les escribe, Kike Pérez insistió en que, aunque tuve que recurrir al humor para aceptarse a sí mismo y salir del pozo, nunca envió un mensaje que atentara contra la lucha por la gordofobia.

Fue también en esa charla tan sincera y profunda cuando el cómico recibió una inesperada nota de voz en forma de sorpresa. Elena Cámara, de Puertollano, no quiso faltar a otro hito profesional del de Lanzarote y recordó con numerosas vivencias su paso por la isla a los mandos de la dirección de ‘Tupperclub’, el programa que hicieron juntos para Televisión Canaria. Elena, que en su trayectoria cuenta con hacer programas como ‘Supervivientes’ o ‘Lo sabe o no lo sabe’, consiguió que Kike rompiese en llanto con un testimonio que puedes ver al completo en el vídeo que abre esta noticia.

Una anécdota que hoy es noticia, sin duda, porque poco se sigue hablando de la importancia del cuidado de la salud mental y las personas que nos sostienen cuando estamos viviendo en primera persona nuestro peor momento. Por ellas.