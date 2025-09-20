Muere Brad Everett Young, actor de 'Anatomía de Grey' y 'Embrujadas', en accidente de tráfico

El actor Brad Everett Young, conocido por sus papeles en series como 'Anatomía de Grey' o 'Embrujadas' y por fotografiar a celebridades para revistas como 'Vogue' y Variety', ha muerto en un fatal accidente de tráfico. Aunque falleció el pasado domingo, ahora su amigo y publicista, Paul Christensen, ha dado a conocer la noticia.

Al parecer, Everett Young, de 46 años, falleció el 14 de septiembre. Según ha relatado Christensen a 'The Hollywood Reporter', el actor había salido a ver una película y regresaba solo conduciendo su coche por la autopista 134 de Los Ángeles, California. Por desgracia, su automóvil recibió el impacto de otro que circulaba en sentido contrario. El brutal choque le ocasionó graves heridas a Everett Young, que murió en el acto. El kamikaze resultó herido y fue trasladado al hospital.

Fundación cultural

"La pasión de Brad por las artes y las personas que la respaldaban era inigualable. Vivió su misión de mantener con vida la creatividad, y su legado continuará a través de Dream Loud Official", ha asegurado el amigo del actor.

Young fundó Dream Loud Official, una iniciativa comunitaria dedicada a restaurar y preservar programas de música y arte en escuelas de todo el país. Su objetivo era inspirar a estudiantes, profesores y artistas, y recordar a las comunidades que "la creatividad no es un lujo, sino una parte esencial de la educación".

Everett Young también participó en otras populares producciones, como '90210. Sensación de vivir', 'Los Ángeles de Charlie' o 'Jurasic Park III", entre otras.