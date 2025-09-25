Carlos Jerez, el canario que dejó la banca y terminó trabajando con Carolina Herrera

Aún le dura la emoción cuando responde a la llamada. Han pasado ya unos días desde ‘la gran experiencia laboral de su vida’ y todavía se deja oír la ilusión de las primeras veces. A miles de kilómetros de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, un joven tinerfeño se acomoda en la habitación que alquila en Madrid y cuenta, con lujo de detalles, uno de los hitos en su carrera.

Carlos Jerez, natural del barrio La Salud en Santa Cruz de Tenerife, ansiaba ese momento del mes durante su adolescencia en el que su padre le llevaba a comprar la revista que le apasionaba. No era una cualquiera, sino de moda. De las que ya no se editan, como TenMag. Sin embargo, no era lo único que le gustaba y, tal y como él mismo asegura en la conversación, los números sí que le entretenían bastante. Todavía lo hacen en la actualidad. “Jamás me planteé dedicarme de manera profesional a algo relacionado con la moda. ¿Por qué? Tal vez porque la sociedad nos intenta convencer de que todas las carreras artísticas no tienen salidas en cuanto a ingresos económicos”, dice.

Carlos Jerez, profesional de la moda / Carlos Jerez

Pasaron los años y Carlos decidió estudiar ADE (Administración y Dirección de Empresas). Se formó en Israel y en Madrid y llegó a trabajar para bancos internacionales como el de Tokio y el de París. Cuando parecía haber alcanzado todo lo que la sociedad quería para un joven brillante como el tinerfeño, se dio cuenta de que no era feliz. No al menos como debería ser alguien que trabaja durante largas jornadas de trabajo y hasta rechaza planes para sacar adelante sus tareas. “En la actualidad, me pones un Excel y yo me entretengo un montón. Pero, quizás, hacer un Excel durante ocho horas al día, cinco días a la semana como mínimo, pues a lo mejor no”, confiesa.

Las duras jornadas en la oficina y la carga de trabajo que, seguro que les suena a muchos que estén leyendo este artículo, entre otras vivencias personales, llevaron a Carlos a dejarlo todo. Abandonó el sector de la banca. Y, aunque se vio tentado a regresar en alguna que otra ocasión, nunca lo hizo a tiempo completo.

Jerez cuenta orgulloso al otro lado del teléfono y del charco que fue cuando hizo caso a su entorno, al amistoso y al familiar. Se formó en otra de sus grandes pasiones y dejó de ser autodidacta. La moda ya no era solo una temática que le apasionaba, de la que buscaba blogs y vídeos en Internet, no. Ahora, Carlos domina los números y también la brocha y el secador. Cuenta como anécdota que en otros países del mundo los profesionales se forman y destacan en una única tarea, menos aquí. “En España, que somos un poco especiales, pasa todo lo contrario. Aquí si maquillas y peinas, te va a salir muchísimo más trabajo. Cuando llegas a un sitio, te preguntan que si maquillas y también peinas. Si dices que no, entonces ya no eres el primero en la lista de prioridades”.

Carlos Jerez, el único canario trabajando con Carolina Herrera

No fue hasta que dio con Nao Gayoso, conocida en el gremio por ser la maquilladora de Mar Saura, entre muchas otras celebrities, que se le brindó su primera oportunidad. “Al conocernos hubo match, fue pura energía. Me pidió ver mi trabajo y me dijo que le gustaría que trabajase con ella en ocasiones puntuales. La primera vez fue maquillando y peinando a Paula Gonu y Laura Matamoros. Ese mismo día se sentó a hablar conmigo y me dijo que quería que yo fuera su asistente”. Fue así como el joven del barrio de La Salud que compraba revistas de moda junto a su padre abrió la puerta del mundo de la moda. Su gran hobby ahora es su fuente de ingresos.

Carlos trabaja para grandes editoriales como Telva, Mujer Hoy, Esquire y otras tantas agencias con reconocimiento internacional. Recientemente, el tinerfeño es noticia por ser el único canario entre el grupo de profesionales que sacó adelante el desfile más esperado de Mercedes Benz Fashion Week Madrid, el de Carolina Herrera. Imparable.

“La verdad es que ha sido una oportunidad grandísima y estoy muy agradecido con que la vida me haya traído esto. Al final, he podido rehacerme al 100 % y haber dejado la banca, por fin”. No obstante, Carlos no solo hace desfiles de moda en el presente, sino que también forma parte de los departamentos de maquillaje y peluquería de grandes rodajes de cine y televisión.

Carlos Jerez es un claro ejemplo de que lo sueños no se cumplen, sino que se trabajan.