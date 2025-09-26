Kevin Carballo denuncia cosificación en una de sus actuaciones: “No me faltes al respeto”

Kevin Carballo es conocido por no parar de actuar en todo el archipiélago canario. Desde que comenzara su carrera en solitario, el cantante ha regalado tanto temazos propios como versiones a isleños de todos los municipios. Sin embargo, el artista ha tenido que recurrir ahora a sus redes sociales para denunciar una situación desagradable.

La pasada noche del 25 de febrero, durante su show en uno de los locales del Centro Comercial Las Arenas, una mujer invadió la zona de trabajo de Kevin y le tocó sin pedir permiso. Un ejercicio de cosificación hacia un profesional que está realizando su trabajo que él visibiliza en stories de Instagram con el siguiente texto:

Kevin Carballo alza la voz en Instagram

“Quiero decir algo importante: los artistas subimos al escenario para regalar música y emociones, no para que se nos falte al respeto. No somos objetivos, ni ‘monos de feria’. Detrás de cada canción y cada show hay esfuerzo, nervios y corazón”. Además, matiza: “Ojo, no es la primera vez que pasa algo así. Mi compañero Fran Santana lo vivió hace un par de meses también… Y es triste que tengamos que normalizar estas faltas de respeto y no hacerlas visibles”.

Sobre lo ocurrido, detalla: “Mientras cantaba, una persona se acercó por detrás, invadiendo mi espacio y llegando, incluso, a tocarme. Fue un momento muy incómodo y me sentí vulnerable en medio del espectáculo. Quiero agradecer a la terraza y al público, que en todo momento me dio su cariño y apoyo”.

La lamentable experiencia de Kevin Carballo se suma a las incansables reivindicaciones de otros artistas, como la de los drags del Divinity en Yumbo Centre que hace unas semanas denunciaban lo mismo.