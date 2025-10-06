María Cruz, la concursante canaria de ‘Operación Triunfo 2025’: “Su fuerte es la presencia escénica”

La Academia de ‘Operación Triunfo’ sigue siendo en 2025 una escuela de nuevas estrellas y una fábrica de talento. Desde que abriera las puertas a principios de los 2000, el programa ahora liderado por Noemí Galera no ha parado de dar a conocer a grandes profesionales de la industria. La representación canaria la conforman Geno, Tony Cruz, Sergio Rivero, Idaira, Marilia Monzón, Saray, Agoney, entre tantos y tantos otros. En la reciente edición, por supuesto, también hay una voz canaria sonando con fuerza, la de María Cruz.

A pesar de su presencia escénica y talento vocal, la de Las Palmas de Gran Canaria estuvo a un paso de no ser concursante oficial en la Gala 0, pero algo resaltó el profesorado en ella que finalmente no le cerró las puertas. Su versión del mítico ‘Euphoria’ de Loreen y su desparpajo a la hora de dar entrevistas la confirman, sin duda, en una de las apuestas más sólidas de la temporada.

Apoyada por los fieles seguidores del programa que se emite los lunes en directo en Prime Video, continúa sumando semanas de aprendizaje. Por su parte, su familia no pierde detalle y comienza una exhaustiva campaña de apoyo a la canaria desde la isla que la vio nacer y crecer.

Hasta la redacción de La Provincia se acercó Juan y su hija Carla. Acompañados de bolsos, botellas y camisetas con el nombre de la cantante aprovecharon la oportunidad para contarnos más sobre la artista, tal y como puedes ver en el vídeo que abre la noticia. “Estamos muy orgullosos de ella porque está siendo muy natural y se ve que está disfrutando mucho de esta oportunidad”.

María Cruz, de ‘OT 2025’, mucho más que baile

Tanto su hermana como su padre resaltan que lo de María Cruz no ha sido un proceso autodidacta, sino un trabajo constante. A los diecisiete años abandonó Gran Canaria para emprender sus estudios en Madrid y comenzó a trabajar en orquestas girando por todos los pueblos de España.

Por supuesto, reconocen que su fuerte es el baile, pero sin desmerecer el potencial de su voz. Cuentan, además, que otro de los grandes sueños de la cantante es participar de manera activa en el Carnaval de su tierra porque lo ama desde bien pequeña.