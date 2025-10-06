Victoria Beckham en Netflix, un estriptís a medias

De los creadores de la serie 'Beckham' (2023), ganadora de un premio Emmy, y del galardonado director de 'Mi historia', de Michelle Obama (2020), llega la nueva docuserie de Netflix 'Victoria Beckham', tres capítulos sobre la diseñadora de alta costura casada con el futbolista que saltó a la fama a mediado de los 90 con las Spice Girls. La serie sigue a Victoria mientras divide su tiempo entre la vida familiar y el trabajo durante la Semana de la Moda. Las cámaras de Netflix estuvieron presentes en septiembre del año pasado mientras organizaba -con gran dramatismo- su desfile de moda en París. Precisamente, el pasado sábado, Victoria Beckham ha celebrado su desfile en Paris Fashion Week muy bien acompañada por su clan casi al completo: su marido, David, y tres de sus hijos, Romeo, Harper y Cruz, este último junto a su novia Jackie Apostel.

Tan solo faltaba el primogénito, Brooklyn -y la esposa de este, Nicola Peltz-, cuyo distanciamiento con la familia es cada vez más evidente. Atención, 'spoiler': el que espere detalles sobre este folletinesco distanciamiento familiar, aquí no va a encontrar respuestas. Una pena, porque el guión hubiera ganado más.

Acostumbrados a una Victoria Beckham callada y que nunca sonríe en los 'photocalls', la serie muestra algún aspecto más íntimo de la cantante a la que se la apodó como la 'Posh' (la Spice pija). Fuerza algunas sonrisas y lágrimas (algo forzadas) en algunos momentos cruciales de su infancia y de su carrera, como cuando cuenta: "La gente pensaba que yo era una arpía deprimida que nunca sonreía, pero lo hago, no te sorprendas" o se define como "esa niña del cole cohibida y que no mola era yo. Pero quería gustar desesperadamente, tener esa sensación de que valía".

La serie recorre la historia de Beckham desde sus años de formación y su ascenso a un éxito sin precedentes con las Spice Girls, pasando por su mediática relación con la leyenda del fútbol David Beckham, hasta su incansable trabajo para consolidarse en el implacable mundo de la alta costura. Los tres capítulos a docuserie entrelazan el pasado y el presente para revelar los desafíos y triunfos que la han definido y que la impulsan a seguir adelante.

Victoria Beckham (con gafas de sol) con las Spice Girls. / NETFLIX

Orígenes

"Nunca he olvidado de dónde vengo", asegura Victoria Caroline Beckham (Adams, de soltera; Harlow, Inglaterra, 17 de abril de 1974). La frase seguro les sonará a los que ya vieron el documental de su marido, donde se produjo una escena viral, cuando Victoria declara que proviene de una familia de clase trabajadora y David interrumpe la entrevista y le pregunta en qué coche la llevaba su padre al colegio, a lo que ella admite que era un Rolls-Royce.

Victoria es la mayor de los tres hijos de Jacqueline Doreen Cannon, una exempleada de seguros y dueña de una peluquería, y Anthony William Adams, que trabajaba como ingeniero electrónico. Luego, sus padres fundaron un negocio mayorista de productos electrónicos que permitió una educación cómoda para Victoria, su hermana, Louise, y su hermano, Christian Adams.

Victoria Beckham con su esposo, David Beckham. / NETFLIX

"Actuar era mi sueño", admite la directora creativa de su propia marca. "Las Spice me hicieron aceptar quien soy. Y de repente se paró", prosigue. Así es que, la moda fue su siguiente "salida creativa", describe.

Amigos 'top'

Las imágenes de archivo, y las más actuales, en su casa, con su familia, o preparando un gran desfile en París, se entrelazan con otras de archivo, con VB actuando en una función del colegio o luego, con las Spice Girls. También hablan sus amigos, que muestran las dificultades a las que se ha enfrentado por 'colarse' en la moda viniendo del mundo pop, desde Anne Wintour o Donatella Versace, hasta Tom Ford ("Mucha gente no se la tomaba en serio") y Eva Longoria ("Todo el mundo la advertía, no serás aceptada").

Muchos de sus fans (o sus detractores) no conocerán algunas jugosas anécdotas, como cuando la diseñadora recuerda las críticas mediáticas que ha recibido a lo largo de su carrera, y la presión sobre su imagen, por su peso y figura, que la han afectado en su autoestima. Por ejemplo, cuando fue obligada a pesarse delante de las cámaras dos meses después de dar a luz a Brooklyn, en 1999.

Victoria Beckham, preparando el desfile de su marca en la Semana de la Moda de París, el año pasado. / NETFLIX

El jardín de rosas de la 'celebrity' también tiene espinas. Llega a explicar que tuvo "pérdidas de millones de libras" y el propio David confiesa que "entró en pánico". Este es quizá el punto más dramático de la serie, y la diseñadora rompe a llorar ante las cámaras: "Me había llevado mucho tiempo llegar a este punto. No voy a permitir que se me escape de las manos".

Afortunadamente, tiene a David y a tres de sus cuatro hijos de su parte. Es entrañable cuando el icónico futbolista le suelta:"Podrías preparar un sandwich con queso y jamón y estaríamos orgulloso de ti", y cuando ella se rompe y le contesta. "La verdad es que no podría preparar un sandwich de queso muy bien".