Salma de Diego, segunda expulsada de 'Operación Triunfo 2025', y el rapapolvo del jurado a la canaria María Cruz

'Operación Triunfo 2025' celebró esta noche su Gala 3, en la que se ha despedido a la segunda concursante de la edición, Salma de Diego y se han dado a conocer los nuevos nominados: Laura y Carlos. La gala, emitida en directo en España y en seis países de Lationamérica, ya está disponible a la carta en España y en más de 30 países y territorios de Latinoamérica como parte de la suscripción Prime.

La noche comenzó con el tema grupal Será porque te amo, de Ricchi e Poveri. Después, los nominados tuvieron su última oportunidad para impresionar a la audiencia: Salma de Diego interpretó Lo saben mis zapatos, de Pablo López, y Max cantó Tu refugio, de Pablo Alborán.

Tinho y Crespo interpretaron El Único de Ca7triel & Paco Amoroso; Guille Toleadano y Judith Don't Leave Me This Way en la versión de The Communards; Olivia y Claudia Arenas, Messy de Lola Young; Laura y Carlos, Noche en vela de Guaraná y Alba Reche; Cristina, Lucia Casani y María Cruz, Training Session de Dua Lipa; y Guillo y Téyou cerraron el bloque con Vamos a olvidar de La casa Azul, Soleá Morente y Las Negris, con el propio Guille Milkyway valorando la actuación desde la mesa del jurado.

El invitado de la noche fue Juanjo Bona, finalista de OT 2023, que interpretó su tema Últimamente.

A continuación, se vivió la segunda expulsión de OT 2025. El publico decidió salvar a Max con un 58% de los votos, lo que supuso la expulsión de Salma de Diego.

Después, se anunció al favorito de la semana, Lucia Casani, que recibió el 33% de los votos de la audiencia. El jurado, formado por Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero, nominó a Laura, Tinho, Carlos y Max. Los profesores, con Noemí Galera a la cabeza, salvaron a Tinho y los compañeros a Max, dejando a Laura y Carlos como los nominados definitivos de la Gala 3. El público decidirá con sus votos, a través de la app oficial de OT, quién continuará en la Academia.

Durante las valoraciones del jurado, Leire Martínez dedicó unas duras palabras a la canaria María Cruz, que la semana pasada mostró su desacuerdo por no recibir comentarios positivos sobre sus cualidades vocales y dotes con el baile.

Sobre 'OT 2025'

'Operación Triunfo 2025'' se emite en exclusiva en Prime Video en España y en más de 30 países y territorios de Latinoamérica como parte de la suscripción Prime. Los suscriptores de Prime en España pueden disfrutar de ofertas, envíos gratuitos y entretenimiento, todo en una misma suscripción por tan solo 4,99€ al mes o 49,90€ al año. Además, los jóvenes de entre 18 y 22 años y los estudiantes pueden acceder a la suscripción Prime a mitad de precio y disfrutar de todas las ventajas que incluye, como ahorros exclusivos, entregas rápidas y gratuitas y el mejor entretenimiento, con un periodo de prueba gratuito de 90 días.

El talent show musical sigue a un grupo de concursantes que ingresan en una Academia para formarse y demostrar su talento como cantantes y artistas. Cada semana, en una gala con público en directo en Terrassa (Barcelona), los concursantes deben competir y demostrar sus habilidades sobre el escenario. Operación Triunfo se estrenó en 2001, convirtiéndose en un fenómeno nacional, siendo todavía la final de su primera edición el momento más visto de la historia de un programa de televisión en España. Operación Triunfo regresa a Prime Video tras el éxito de su edición de 2023, que se consolidó como un fenómeno social y digital, convirtiéndose en el estreno nacional más visto en la historia de Prime Video en España y en el contenido original local que más suscripciones nuevas ha generado desde el lanzamiento del servicio en España.