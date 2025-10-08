La canaria Keyla Suárez, agredida en Gran Vía: “Se rieron de mí y cuestionaron mi identidad”

Hace unos días desde que Keyla Suárez alzara la voz en sus redes sociales y nadie ha hecho nada. La joven canaria acudió a un reconocido local de productos de belleza en Gran Vía (Madrid) junto con una amiga. Allí, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ de Telecinco se quedó asombrada al ver que, tanto la encargada como el resto de trabajadoras, estaban probando mercancía y haciendo caso omiso a su presencia. Ambas ya estaban en la caja dispuestas a pagar y comentando lo ‘fuerte’ que era ese momento, un pasotismo total y absoluto.

Al percatarse de la situación, tal y como cuenta Keyla en su perfil, una de las trabajadoras le dijo a otra “venga, atiende al muchachito que le va a dar un infarto”. Sí, la trabajadora se dirigió en masculino a Keyla, una mujer. Y no se trató de un fallo de comunicación puntual, un error a la hora de formular la frase o algo parecido, no. Lo dijo con total intención: “me di la vuelta y, asombrada, le dije que al tratarme en masculino ella estaba siendo una tránsfoba y volvió a gritar al de seguridad que sacaran de la tienda a ‘ese muchahito’, a ‘ese chico’. Además, lo hizo con un tono de desprecio evidente en sus palabras”.

A pesar de ser víctima de un ataque tránsfobo, Keyla no fue quien llamó a la policía. Mientras esperaba por sus copias de la pertinente hoja de reclamaciones, ella tuvo, además, que soportar cómo se presentaba el cuerpo de seguridad nacional sin haberlo si quiera reclamado. Para su suerte y defensa, la tienda no estaba vacía y el resto de clientas le mostraron apoyo en todo momento, incluso se dejaron grabar para que no quedase duda de lo allí vivido.

Keyla Suárez no ha recibido un “perdón”

Pasados los días y, a pesar de haberlo contado en redes sociales con lujo de detalles, ningún representante de la reconocida marca de productos se ha puesto en contacto con ella. Sin embargo, su community manager sí ha tenido tiempo para borrar los comentarios de personas que se han unido a la reivindicación de Keyla y así lo han dejado ver públicamente.

Cabe recordar que Keyla Suárez tuvo la generosidad de visibilizar en redes sociales y la plataforma mtmad.es su proceso de transición, una historia que sirvió a muchas personas en su misma situación a sentir que no están solas.