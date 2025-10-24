En Madrid
Detenidos un vigilante de La Finca y la empleada del hogar de Iker Casillas por el robo de cinco relojes de lujo
Solo ocho días después de que Iker Casillas interpusiera una denuncia por el robo de cinco relojes de alta gama, valorados en más de 200.000 euros, la Policía Nacional ha localizado a los presuntos responsables: un hombre que trabajaría como vigilante de seguridad en La Finca, la exclusiva urbanización de Pozuelo de Alarcón donde reside el exportero del Real Madrid, y su empleada del hogar.
Sin embargo, solo han podido recuperar dos de las piezas sustraídas. La denuncia se interpuso el 16 de octubre y las detenciones se produjeron el pasado martes, día 21, en un arresto que se precipitó al conocerse que ambos sospechosos pretendían abandonar el país de manera inminente.
No obstante, la investigación sigue abierta y los agentes continúan sus pesquisas para localizar los tres relojes que aún no han sido recuperados.
