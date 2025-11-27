Archie y Lilibet debutan en un acto benéfico prenavideño junto a sus padres, Harry y Meghan

Aunque el príncipe Enrique y su esposa, Megahn Markle tratan de exponer lo mínimo a sus hijos del escrutinio público, por primera vez los príncipes Archie y Lilibet han acompañado a sus padres en un acto solidario. Los Sussex han iniciado la temporada navideña apoyando a su comunidad local, un acto benéfico junto con el resto del equipo de la Fundación Archewell en Our Big Kitchen Los Ángeles. Juntos, prepararon ingredientes, hornearon galletas y prepararon comidas para miembros de la comunidad que tienen necesidades alimentarias.

En una publicación titulada 'Honrando la temporada a través del servicio', el sitio web de Archewell compartió su compromiso continuo de "poner la compasión en acción, sirviendo y animando a las comunidades a nivel local y global". La Fundación compartió: "Al acercarnos a la temporada navideña, celebramos a quienes trabajan a diario para garantizar que nadie se quede atrás y para que se satisfagan las necesidades de nuestros vecinos".

Meghan también lo publicó en Instagram, bajo el título 'Preséntate, haz el bien' y fotos 'discretas' del príncipe Archie y la princesa Lilibet mezclando ingredientes y extendiendo masa para galletas. Toda la familia unida con mandiles y guantes. Esta visita benéfica es el primer gran evento solidario al que Archie y Lili asisten con sus padres.

Príncipes y cocinillas

Archie, con una camiseta amarilla de manga larga pareceía manejarse bien en la cocina. Por su parte, Lilibet, con un encantador vestido rojo y una trenza, se mostraba atenta mientras su madre supervisaba cada paso.