Tribunales
Sentenciado a dos años y medio de prisión el médico culpable de dar ketamina a Matthew Perry
Salvador Plasencia es el primero en recibir sentencia entre los cinco acusados por el deceso del actor de 'Friends'
Los Ángeles
Un médico que se declaró culpable de facilitar ketamina a Matthew Perry, quien falleció por una sobredosis en 2023, fue sentenciado este miércoles a 30 meses de prisión, informaron medios estadounidenses.
Salvador Plasencia, conocido como Dr. P., es el primero en recibir sentencia entre los cinco acusados por el deceso del actor de 'Friends', según informó ABC News.
