Iñaki Urdangarín publicará sus memorias: esta es la fecha y el título escogido para el estreno del libro donde se desnudará al completo
El exduque de Palma rompe más de una década de silencio y lanzará 'Todo lo vivido' el 12 de febrero de 2026, un relato en primera persona sobre sus éxitos, sus errores y su reconstrucción tras el caso Nóos
Carlos Merenciano
Madrid
Iñaki Urdangarin ha decidido poner por escrito aquello que nunca llegó a verbalizar ante la opinión pública. Grijalbo publicará el próximo 12 de febrero de 2026 'Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes', las primeras memorias del exdeportista y excuñado del rey Felipe VI, que por primera vez narrará en primera persona su recorrido vital, desde su infancia hasta su etapa más reciente, marcada por su paso por prisión y la búsqueda de una nueva identidad fuera de la Casa Real.
