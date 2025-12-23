Nacimiento
Enrique Iglesias y Anna Kournikova, padres por cuarta vez
El cantante y la extenista han publicado en Instagram una imagen del bebé, que nació el pasado 17 de diciembre
EFE
El cantante Enrique Iglesias y la extenista Anna Kournikova dieron la bienvenida a su cuarto hijo, que nació el pasado 17 de diciembre, según muestra la foto que publicaron este lunes en Instagram.
En la imagen, publicada por ambas celebridades, se muestra al recién nacido, cuyo sexo no se informa ni otros detalles, envuelto en una manta de hospital blanca de rayas rosa y negro, al igual que la sábana de la pequeña cuna en el que duerme, y un gorro rosa de rayas azules, junto a un pequeño peluche de un perezoso.
Los padres sólo acompañaron la imagen con el mensaje "My Sunshine 17/12/2025".
El hijo del reconocido cantante español Julio Iglesias, de 50 años, y la extenista rusa, de 44, quien dio a conocer el pasado agosto su embarazo, son padres de los mellizos Nicholas y Lucy, de siete años, y de Mary, de cinco.
En la red social han publicado fotos de sus hijos y diversos momentos en los que comparten con ellos.
- Urbanizaciones con piscina y edificios desconchados: una mañana en el barrio más pobre y el más rico de Las Palmas de Gran Canaria
- La Aemet avisa de rachas muy fuertes de viento este lunes en Canarias
- Fábio Silva quiere volver a la UD Las Palmas: 'Ojalá vista de amarillo otra vez, por mí jugaría ahora mismo
- Madrid tiene en sus manos 24.000 empleos y la soberanía alimentaria de Canarias
- Las lluvias dejan a Gran Canaria bonita: 'Con esto escapamos el año
- El Ferrari de los 46 millones de la UD Las Palmas es para Viera y Jesé
- Investigan a un empleado del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria por agredir sexualmente a una compañera
- La Casa de Papá Noel abre en Las Palmas de Gran Canaria y activa la Navidad en los barrios