En Lanzarote
El alta hospitalaria de Sara Carbonero se hace esperar
El pasado 2 de enero, la periodista era ingresada de urgencia en un hospital de Lanzarote tras sufrir una fuerte indisposición mientras disfrutaba del inicio de 2026 en la isla canaria de La Graciosa
EP
Todo apuntaba a que este fin de semana recibiría el alta hospitalaria, pero parece que este momento se va a retrasar. Tal y como publica la revista ¡HOLA! Sara Carbonero sigue evolucionando positivamente, pero no será hasta la próxima semana cuando reciba el alta médica.
El pasado 2 de enero, la periodista era ingresada de urgencia en un hospital de Lanzarote tras sufrir una fuerte indisposición mientras disfrutaba del inicio de 2026 en la isla canaria de La Graciosa con su novio, José Luis Cabrera, y un grupo de amigos entre los que se encontraba la presentadora de Informativos Mediaset Isabel Jiménez.
Poco tiempo después se filtraba que Carbonero había sido intervenida de urgencia y, aunque se habría valorado la opción de trasladarla a otro hospital, los médicos lo habrían desaconsejado por su bienestar ya que el traslado tendría que hacerse en helicóptero y la manchega estaría demasiado débil.
Ahora, la revista ¡HOLA! ha podido conocer en exclusiva el estado de la comunicadora gracias a su círculo más cercano y publica que "esta intervención le ha cogido menos fuerte". Además, explican que su recuperación está siendo lenta, pero favorable y que "el lunes puede que reciba buenas noticias".
