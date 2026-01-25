Ana Obregón defiende con firmeza a Julio Iglesias tras el archivo de su denuncia por abusos: “Te han condenado sin juicio”

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido archivar la investigación abierta el pasado 5 de enero contra Julio Iglesias, tras una denuncia por delitos de agresión sexual y trata de personas. La decisión se basa en la falta de competencia territorial de los tribunales españoles, ya que los hechos denunciados habrían ocurrido en República Dominicana y Bahamas, fuera del alcance legal de la justicia española.

El Ministerio Público ha concluido que los órganos judiciales nacionales no pueden investigar presuntos delitos cometidos en otros países cuando no hay una conexión clara con España. Esto, según el escrito de la Fiscalía, impide que el caso continúe su curso en los tribunales españoles, al no darse las condiciones necesarias de jurisdicción internacional ni concurrir excepciones legales.

Tras conocerse el archivo del caso, Julio Iglesias ha roto su silencio con declaraciones a OKDiario, en las que ha mostrado su indignación por el efecto mediático de la denuncia. “Me han jodido mi reputación. ¿Y ahora qué?”, ha dicho el cantante, visiblemente afectado. Iglesias ha reivindicado el principio de presunción de inocencia, asegurando que en su caso no se ha respetado.

"Hay que esperar, hay que investigar y el principio de presunción de inocencia tiene que valer para todo el mundo. Y en este caso, pues no ha servido", ha subrayado el artista, poniendo en evidencia la exposición pública y el juicio paralelo que ha vivido desde que se hizo pública la denuncia.

Los abogados denuncian una campaña de desprestigio orquestada

El equipo jurídico del cantante también ha reaccionado con contundencia, celebrando el archivo pero denunciando el “linchamiento público” que ha sufrido su cliente. Según los abogados, la denuncia fue el resultado de un montaje mediático impulsado por intereses ajenos a la búsqueda de justicia.

En su valoración, recalcan el “daño irreparable” causado a Julio Iglesias, quien ha sido juzgado por la opinión pública antes de que existiese una resolución judicial. Desde su perspectiva, el caso se ha sostenido en una narrativa sensacionalista sin respaldo legal suficiente, algo que se ha confirmado ahora con la decisión del Ministerio Fiscal.

La denuncia original fue presentada por dos exempleadas del entorno personal del cantante, quienes aseguraron haber sido víctimas de acoso y agresión sexual en 2021 durante su trabajo en Bahamas y República Dominicana. Según su testimonio, los hechos se habrían producido mientras prestaban servicios domésticos en residencias de Iglesias en el extranjero.

Aunque los detalles del caso no trascendieron oficialmente, el asunto generó una fuerte polémica mediática desde el momento en que salió a la luz, activando una investigación preliminar que ahora queda definitivamente archivada en España, por carecer de jurisdicción para instruir los hechos.

Una de las voces que más se ha hecho oír en defensa de Julio Iglesias ha sido la de la actriz y presentadora Ana Obregón, amiga cercana del cantante. En diversas intervenciones televisivas y publicaciones en redes sociales, Obregón ha mostrado su respaldo público y ha denunciado una operación de descrédito contra el artista.

En un mensaje que ha generado un gran impacto en redes sociales, Obregón ha escrito:

“La verdad es el arma de la gente honesta. Con la mentira atacan los cobardes y con la traición los miserables”, criticando duramente a medios, periodistas y personas que, según ella, han contribuido a un juicio mediático sin pruebas.

Además, ha revelado la existencia de mensajes de WhatsApp de las presuntas víctimas dirigidos a Iglesias, en los que le expresaban cariño y respeto incluso después de los supuestos hechos. También ha señalado que una de las denunciantes estaba vinculada a una página de contenido erótico, y que la ONG que respalda a las exempleadas estaría financiada por “grandes inversores de izquierda”, según sus palabras.