Taylor Swift gana la batalla a una marca de textil para el hogar que quería usar el eslogan 'Swift Home'

Taylor Swift no deja puntada sin hilo. Ni en la música, ni en los negocios, ni, ahora, en las sábanas.

La diva de Pensilvania, de 36 años, ha conseguido que la empresa de textiles Cathay Home abandone su intento de registrar el eslogan 'Swift Home' para artículos de cama, después de que su equipo legal presentara una oposición formal ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO). La noticia, adelantada por Reuters, confirma lo que ya apuntaba días antes la BBC: la cantante no estaba dispuesta a permitir que su apellido, convertido en emblema global, se asociara a productos que no cuentan con su sello.

La cuestión no era solo nominal, sino estética y estratégica. Según la documentación presentada por TAS Rights Management LLC, la empresa que gestiona los derechos de la artista, la palabra 'Swift' en el logotipo de Cathay Home estaba diseñada en una tipografía cursiva muy similar a la firma registrada de la cantante. Eso, argumentaban, podía inducir a los consumidores a creer que existía algún tipo de colaboración o respaldo oficial. Una "falsa asociación", en términos legales.

El logotipo registrado de Taylor Swift (izquierda), junto al diseño 'Swift Home' de Cathay Home. / EPC

Del escenario al registro federal

Cathay Home, fundada en Nueva York hace dos décadas, y con presencia en grandes cadenas como Target o Nordstrom, había solicitado el registro federal de 'Swift Home' para productos como almohadas, colchones y sábanas. Pero la ofensiva legal de la artista surtió efecto. Tal y como explicó a Reuters el abogado de la compañía, Ting Geng, la empresa decidió retirar la solicitud tras evaluar la situación y concluir que la marca "no era esencial" para su negocio. También aseguró que no habían llegado a utilizarla en el mercado.

El abandono todavía no se había reflejado de inmediato en los registros oficiales, pero el gesto era claro: frente al universo Swift, mejor no librar una batalla innecesaria.

No es la primera vez que la cantante actúa con rapidez quirúrgica cuando se trata de su identidad comercial. Según recordaba la BBC, Taylor Swift ha presentado más de 300 marcas registradas en EEUU y otras jurisdicciones, blindando su nombre, sus iniciales, títulos de álbumes e incluso letras de canciones. Posee, además, registros federales que cubren su nombre para productos que van desde la ropa hasta, precisamente, artículos de cama.

Swift no deja nada al azar.

Noticias relacionadas

Con 14 premios Grammy, su gira 'The Eras Tour', convertida en la más taquillera de todos los tiempos y un patrimonio que supera ampliamente los mil millones de dólares, Swift no es solo una estrella del pop: es una marca global con departamentos legales que funcionan como un reloj suizo.