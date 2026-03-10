Flequillos 2026: cuarto cortes que transforman el 'look' desde la frente

Hay temporadas en las que el cambio es sutil. Y hay otras, como esta, en las que todo empieza en la frente. El flequillo deja de ser un complemento para convertirse en el eje del corte, en el gesto que transforma la expresión y redefine un 'look' entero.

Para Paula Gago, directora artística de Pasarela Fígaro Street 2025 (Club Fígaro) y Education Manager Iberia de Revlon Professional, la clave de su regreso es clara: "Es la forma más rápida (y más emocional) de cambiar de 'look' sin renunciar al largo".

Después de temporadas dominadas por melenas más "seguras", el momento actual reclama personalidad. "Ahora buscamos carácter inmediato. Además, estamos viviendo un regreso a las texturas naturales y a los cortes con intención", subraya.

La clave, insiste, no es si favorece o no. "La pregunta no es si puedes llevar flequillo, sino cuál". Porque no existe un único flequillo, sino muchos. "Un cortina XL estiliza rostros redondos, un microflequillo potencia facciones finas, uno rizado equilibra rostros alargados... Siempre hay una versión que funciona si está bien diseñada".

No tiene edad

Tampoco entiende de edad. "Sí, absolutamente favorece en todas las edades. Lo que cambia es el diseño". En mujeres jóvenes se puede apostar por versiones más gráficas o radicales; en mujeres adultas, un flequillo abierto o desfilado suaviza rasgos y aporta frescura. "Bien planteado, incluso rejuvenece porque aporta movimiento y enmarca la mirada".

¿Y el temido mantenimiento? También depende del diseño. "No todos requieren plancha diaria ni retoques constantes. Un cortina largo o un flequillo mariposa, por ejemplo, crecen muy bien y se integran con facilidad. Y si el corte está bien ejecutado desde el principio, el peinado diario es mucho más sencillo de lo que se imagina".

La inspiración está en rostros como Dakota Johnson, que ha hecho del flequillo recto su sello; Taylor Swift, que lo ha adaptado a cada etapa; o Zendaya, que demuestra su versatilidad en versiones sofisticadas.

Con este contexto, la Pasarela Fígaro Street 25/26, con el apoyo de Revlon Professional, adelanta los cuatro flequillos tendencia 2026.

Morrison rizado: volumen con alma rock El rizo toma la palabra. El Morrison rizado es uno de los grandes protagonistas de la temporada, especialmente en cabellos rizados u ondulados que buscan estructura sin perder naturalidad. Equilibra rostros ovalados y alargados, aportando volumen estratégico en la zona frontal. La técnica es fundamental: se trabaja en seco para respetar la textura natural y permitir que el rizo caiga con intención, evitando rigidez. Tiene personalidad, pero no pesa. Es rock, pero sofisticado. 📌 Mantenimiento: medio. Conviene repasarlo cada 4–5 semanas para mantener la forma y el rebote.

Flequillo Morrison rizado. / ESTEBAN ROCA

Microflequillo: gráfico y preciso Minimalista y afilado, el microflequillo enmarca la mirada y realza pómulos, especialmente en rostros ovalados o de facciones finas. No es discreto: es una declaración estética. Esta temporada se lleva pulido o ligeramente texturizado, pero siempre con clara intención gráfica. "El microflequillo convierte un corte clásico en un 'look' actual y con carácter", señalan desde Fígaro Street. 📌 Mantenimiento: alto. Necesita retoque cada 3–4 semanas para conservar su precisión milimétrica.

Microflequillo: minimalista, preciso y con actitud. / ESTEBAN ROCA

Cortina XL: movimiento y versatilidad Más largo, más fluido y más adaptable. El flequillo cortina XL evoluciona esta temporada alargando su caída más allá de la ceja para fundirse con la melena. Es ideal para rostros redondos, ya que estiliza, y suaviza los cuadrados sin endurecer rasgos. Abierto, lateral o casi invisible entre capas, es el comodín perfecto para quienes buscan movimiento sin renunciar al largo. Es, probablemente, el más versátil de todos los flequillos tendencia. 📌 Mantenimiento: bajo. Crece de forma armónica y se adapta al peinado diario sin esfuerzo.

Cortina XL, más largo, más fluido y muy versátil. / ESTEBAN ROCA

Flequillo mariposa: capas que vuelan Volumen estratégico y capas que enmarcan sin tapar el frontal. El flequillo mariposa es la opción perfecta para quienes desean un cambio visible pero sutil. Favorece especialmente a rostros redondos o cuadrados, afinando visualmente y aportando dinamismo. Mantiene el largo, suma movimiento y transmite esa sensación de cabello con vida propia que define la temporada 2026. Es la puerta de entrada ideal para las indecisas. 📌 Mantenimiento: medio-bajo. Basta con retocar capas cada 6–8 semanas para mantener la estructura.