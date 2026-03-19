'Ex. La vida después'
Rosalía confiesa su mayor miedo que no puede controlar y pide ayuda a Ana Milán: “Me aterra”
La artista sorprende en su charla con Ana Milán al desvelar su mayor temor en un momento de lo más íntimo en televisión
Kevin Rodríguez
Rosalía fue la primera invitada en sentarse en 'Ex. La vida después', donde se atrevió a hablar abiertamente de su mayor miedo en su conversación con Ana Milán. La artista aprovechó el tono personal del programa para hacerle una pregunta directa a la presentadora: "¿Me puedes dar algún consejo para la soledad?, porque es algo que me aterra".
La cantante dejó claro que no se trata de un sentimiento puntual, sino de algo que aparece en determinadas etapas de su vida y que le genera una gran inquietud emocional. De hecho, quiso profundizar en ello durante la conversación, mostrando una faceta poco habitual ante las cámaras.
Según explicó, ese temor no siempre está bajo su control y puede aparecer de forma inesperada, afectándole más de lo que le gustaría. En ese contexto, compartió una reflexión muy personal sobre cómo vive esas situaciones: "Me pregunto si eso es algo que uno puede controlar o no porque la vida a veces te lleva a lugares o situaciones que hacen que uno de golpe se disocie".
Sin embargo, la actriz no le ofreció muchas respuestas: "Es que espero que nunca aprendas como aprendí yo", reconoció Milán, que explicó como fue su proceso. "Me morí y se cayeron capas de mí. Deseo profundamente que nunca hagas ese camino, sino que lo hagas a través de las cosas pequeñas", dijo para finalizar.
Suscríbete para seguir leyendo
- DIRECTO | La borrasca Therese ya está en Canarias: sigue en directo la evolución del tiempo y las alertas
- La borrasca Therese obliga a suspender las clases presenciales y pasar a modalidad online en Canarias este jueves y viernes
- Última hora: el Carnaval Internacional de Maspalomas aplaza la Gala Drag y varios actos por la borrasca Therese
- Mónica Naranjo actuará en la Gala Drag Queen del Carnaval Internacional de Maspalomas 2026
- El hombre hallado muerto en los tetrápodos de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria llevaba un mes desaparecido
- La borrasca Therese hace peligrar la cabalgata del Carnaval de Maspalomas: esto es lo que dice la Aemet
- Buscan a una persona desaparecida en Gran Canaria
- Los vecinos de Schamann dicen adiós a Vicente, el alma de Zumilandia, tras morir apuñalado: «Era un hombre trabajador, dedicado a los suyos»