Shakira se abre como nunca en ‘Al cielo con ella’ con un dardo hacia los hombres: “A las mujeres nos han querido encasillar”

Shakira ha protagonizado uno de los estrenos televisivos más comentados del momento. La cantante colombiana se ha sentado con Henar Álvarez en ‘Al cielo con ella’, el late show que da el salto al prime time de La 1, para conceder su primera gran entrevista en televisión española en esta nueva etapa de su vida.

Grabada en México tras uno de sus multitudinarios conciertos, la conversación ha dejado titulares, reflexiones y una imagen de la artista mucho más íntima, sincera y combativa.

La presencia de Shakira no es casual. RTVE ha apostado fuerte por ‘Al cielo con ella’ en su salto definitivo a La 1, y lo ha hecho con una invitada de impacto global. El formato, que nació en RTVE Play y pasó por La 2, aterriza ahora en el prime time con el objetivo de conquistar a un público más amplio.

La artista colombiana se convierte así en la madrina perfecta de esta nueva etapa del programa de Henar Álvarez, marcando un antes y un después en su trayectoria televisiva.

"A las mujeres nos han querido encasillar"

Uno de los momentos más comentados de la entrevista ha sido el discurso de Shakira sobre el papel de la mujer en la sociedad. La cantante ha denunciado los estereotipos que, a su juicio, siguen condicionando la vida femenina.

“A las mujeres nos han querido encasillar”, ha afirmado con contundencia, reivindicando la libertad emocional, profesional y personal de las mujeres en todas las etapas de su vida.

Lejos de quedarse en una reflexión superficial, Shakira ha defendido la importancia de la sororidad y el apoyo mutuo, dejando claro que su discurso artístico y vital está profundamente ligado a esta idea.

Del dolor al arte: su transformación personal

La entrevista también ha servido para entender mejor el momento vital que atraviesa la artista. Shakira ha hablado abiertamente de cómo ha transformado sus experiencias personales en música, convirtiendo el dolor en una herramienta creativa.

En este sentido, ha explicado que sus canciones han sido una forma de sanar y también de conectar con su público, que ha vivido junto a ella cada etapa de su carrera: desde el enamoramiento hasta la caída y la reconstrucción.

Ese proceso emocional ha sido clave en su último trabajo y en su actual gira, ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, que supone un recorrido vital y artístico por toda su trayectoria.

La maternidad, una decisión clave

Otro de los temas centrales de la entrevista ha sido la maternidad. Shakira ha reconocido que tomó decisiones importantes en su carrera para poder centrarse en sus hijos, incluso renunciando a oportunidades profesionales.

“Para mí era importante vivir mis primeros años intensamente con mis hijos”, ha explicado, defendiendo una elección que, lejos de ver como un sacrificio, considera una prioridad vital.

La artista ha dejado claro que no se arrepiente de haber puesto la familia en primer lugar, reivindicando el derecho de las mujeres a decidir sin presiones externas.

Dardos, mensajes y frases para el recuerdo

La conversación con Henar Álvarez también ha dejado frases contundentes que no han pasado desapercibidas. Entre ellas, algunas reflexiones sobre las relaciones personales que muchos han interpretado como indirectas con destinatario claro.

“Hay muy pocos hombres con palabra”, ha soltado en uno de los momentos más comentados, demostrando que sigue sin filtros a la hora de expresar su visión sobre las experiencias vividas.

Este tono directo y honesto ha sido una de las claves de la entrevista, alineándose con el estilo del programa.

Un fenómeno global que sigue reinventándose

Con más de 30 años de carrera, Shakira ha demostrado que sigue siendo una de las artistas más influyentes del panorama internacional. Durante la entrevista, ha reflexionado sobre su evolución y sobre cómo ha sabido adaptarse a los cambios de la industria.

La cantante ha asegurado que todavía siente cuándo tiene entre manos un éxito, una intuición que le ha acompañado desde sus inicios y que sigue marcando su trayectoria.

Además, ha reivindicado con orgullo sus raíces latinas, destacando cómo el mercado global ha cambiado en los últimos años hasta abrazar con más fuerza la música en español