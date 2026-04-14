Anabel Pantoja lamenta la muerte de Manuel: "Hasta al irte fuiste generoso"

Anabel Pantoja ha compartido en las últimas horas un mensaje cargado de emoción y dolor a través de sus historias de Instagram. La creadora de contenido y colaboradora televisiva publicó un story con fondo negro y un texto breve, pero muy contundente, en el que muestra su apoyo a la familia de Manuel y lamenta profundamente su fallecimiento.

“Otro angelito que no se merecía irse porque todavía tenía que seguir jugando y creciendo como cualquier niño. Hasta al irte fuiste generoso con las demás personas. Todo mi apoyo incondicional a la familia de Manuel”, escribió Pantoja en la publicación, acompañando sus palabras con el emoji de un halo y unas manos en señal de oración.

Anabel Pantoja, rota de dolor, despide al pequeño Manuel en Instagram

El mensaje, difundido desde su perfil oficial, refleja el impacto emocional que ha provocado esta pérdida y deja ver la cercanía con la historia de Manuel y su entorno. Aunque Anabel Pantoja no añade más detalles en ese story sobre las circunstancias concretas ni sobre el vínculo exacto que la une a la familia, sus palabras sí evidencian un tono de dolor, ternura y solidaridad ante una situación especialmente dura.

Mensaje de Anabel Pantoja en su perfil oficial de Instagram / Anabel Pantoja

La frase “hasta al irte fuiste generoso con las demás personas” ha llamado especialmente la atención, ya que apunta a una despedida marcada también por la solidaridad y por un gesto que, según transmite la propia publicación, habría tenido un profundo significado para otras personas. Ese fragmento ha sido interpretado por muchos usuarios como una de las partes más conmovedoras del mensaje.

No es la primera vez que la influencer utiliza sus redes sociales para pronunciarse sobre momentos delicados o enviar mensajes de cariño en situaciones difíciles. Con esta publicación, Anabel Pantoja se suma a las muestras de condolencia dirigidas a la familia del menor, dejando un mensaje de afecto que pone el foco en la injusticia de una pérdida temprana y en el recuerdo de un niño al que, como ella misma escribe, aún le quedaba “seguir jugando y creciendo como cualquier niño”.