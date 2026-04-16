Miss World Spain 2026 se celebra este sábado en Gran Canaria: así será la final

El sur de Gran Canaria será este sábado el epicentro nacional de los certámenes de belleza con la celebración de la final de Miss World Spain 2026 en la Sala Garbo’s, en San Bartolomé de Tirajana. El municipio se convierte así en anfitrión de una cita de alcance estatal que decidirá qué candidata representará a España en el próximo certamen mundial.

Desde este martes, las representantes de las distintas provincias españolas permanecen concentradas en el Grupotel Orquídea de San Agustín, donde están desarrollando las diferentes pruebas clasificatorias previas a la gran noche. Durante estos días, además de preparar la final, las aspirantes también tienen la oportunidad de conocer de cerca la cultura y la gastronomía de la localidad turística grancanaria.

La elección no solo pone el foco en el espectáculo de la gala, sino también en la proyección exterior de San Bartolomé de Tirajana como destino capaz de albergar eventos de repercusión nacional, vinculados además al turismo, la imagen y la promoción del territorio.

Candidatas a Miss World Spain 2026, una a una / Adolfo Rodríguez / LM Gómez Pozo

Corina Mrazek entregará la corona

Uno de los momentos más destacados de la velada será la despedida de la actual reina nacional. La tinerfeña Corina Mrazek será la encargada de entregar la corona que la acredita como ganadora saliente, cerrando así su reinado en una gala que servirá de relevo para la nueva representante española.

La final seguirá la estructura habitual de la marca Miss Mundo, con un formato inspirado en el concurso internacional y con varias pruebas que van más allá de la presencia escénica. Entre las disciplinas que deberán afrontar las candidatas figuran la prueba de deporte, la prueba de talento, la prueba de top model, la prueba multimedia, la prueba de proyecto social y la prueba de trajes típicos, entre otras.

Ese sistema de evaluación pretende medir un perfil más completo de las aspirantes, combinando preparación, comunicación, implicación social y desenvoltura pública. De esta forma, la organización busca alinear la edición española con el espíritu del certamen internacional, uno de los más reconocidos del mundo en este ámbito.

“Belleza con un propósito”, la clave del concurso

La gala estará dirigida por Cres del Olmo y organizada por Nuestra Belleza España, entidad que ostenta la dirección nacional de la marca Miss Mundo en el país. Bajo el lema “Belleza con un propósito”, el concurso subraya que no solo se valora la imagen física, sino también un conjunto de cualidades personales y valores.

En ese planteamiento, cobra especial peso la causa social que cada candidata defiende en su provincia. Ese proyecto solidario o comunitario constituye una de las bases del concurso y sirve para justificar el alcance del reinado y la visibilidad pública que otorga una plataforma como Miss World Spain.

La organización también recuerda una de las particularidades de este certamen: no existe desfile en traje de baño en la fase nacional, del mismo modo que tampoco se celebra en el concurso internacional desde hace años. Con ello, el foco se desplaza hacia otros valores y capacidades de las participantes.

La ganadora viajará a Vietnam

La vencedora de Miss World Spain 2026 obtendrá el billete directo para representar a España en Miss Mundo 2026, cuya celebración está prevista en Vietnam entre el 9 de agosto y el 5 de septiembre de este mismo año. Además, la próxima edición internacional tendrá un significado especial, ya que el concurso cumple su 75º aniversario, consolidado como el certamen de belleza más antiguo del planeta entre los que siguen vigentes.

La historia española en Miss Mundo ha dejado nombres conocidos como Carmen Cervera, Bárbara Rey, Lorena Bernal, Carla Barber o Mireia Lalaguna, esta última la primera y única española que ha ganado la corona mundial hasta la fecha. Ahora, una nueva candidata buscará tomar el relevo y situar de nuevo a España entre los grandes nombres del certamen. Y el primer paso se dará este sábado en Gran Canaria.