Elisabeth Reynés representará a España en Miss Mundo 2026 tras imponerse en Gran Canaria

La balear Elisabeth Reynés, de 22 años, ha sido elegida nueva representante de España para Miss Mundo 2026 en una gala celebrada en la Sala Garbo’s, en el sur de Gran Canaria. La joven, graduada en Gestión de Alojamientos y estudiante de Dirección Hotelera en la Universidad de las Islas Baleares, será ahora la encargada de defender la candidatura española en el certamen internacional que se celebrará en Vietnam del 9 de agosto al 5 de septiembre.

La elección de Reynés sitúa de nuevo a Gran Canaria en el foco de los concursos de belleza nacionales, al haber acogido una gala en la que también brillaron otras candidatas destacadas del panorama estatal. Junto a la representante balear, el jurado distinguió como primera dama de honor a María Miguel Espí, de la Comunidad Valenciana, mientras que la tinerfeña Carla Castro fue nombrada segunda dama de honor.

Además, el Top 5 de finalistas quedó completado por Dana Bombardó, representante de Barcelona, y Alexia Hernández, candidata de Canarias. Entre las semifinalistas también figuraron aspirantes de Ceuta, Granada, Las Palmas, Lugo, Málaga, Murcia, Sevilla, Tarragona, Teruel y Zamora, en una edición que reunió a representantes de distintos puntos del país.

Una gala con acento canario

La elección se desarrolló en la Sala Garbo’s del sur de Gran Canaria, en una velada organizada con el apoyo de Grupotel y bajo la dirección de Cres del Olmo, al frente de Nuestra Belleza España, entidad responsable de la marca Miss Mundo en el país.

La cita no solo sirvió para coronar a la nueva representante nacional, sino también para reivindicar un formato de certamen alejado de los códigos tradicionales de otros concursos. Miss Mundo mantiene desde hace años una línea propia en la que no existe desfile en traje de baño, una decisión consolidada también a nivel internacional.

Ese planteamiento responde a la filosofía con la que trabaja el concurso desde hace décadas. Bajo el lema “Belleza con un propósito”, la organización valora no solo la imagen de las aspirantes, sino también su preparación, su capacidad de comunicación y, especialmente, el compromiso con una causa social.

Corte de honor de Miss Mundo España 2026 / Miss Mundo España 2026

Más que una corona

En esa idea insistió la organización durante una gala en la que el peso de los valores y de los proyectos personales volvió a ocupar un lugar central. Cada candidata debe defender una causa vinculada a su entorno y justificar durante su reinado el uso de la plataforma pública que ofrece una marca internacional como Miss Mundo.

En el caso de Elisabeth Reynés, su perfil combina juventud, formación y proyección académica. A sus 22 años, ya se ha graduado en Gestión de Alojamientos y continúa su formación universitaria en Dirección Hotelera, un itinerario que refuerza una imagen de candidata vinculada también al ámbito profesional y al turismo, uno de los grandes sectores económicos del país.

Su elección abre ahora una nueva etapa en la que deberá prepararse para representar a España en uno de los certámenes más veteranos y reconocidos del planeta.

Rumbo a Vietnam

Tras su proclamación, la nueva Miss Mundo España pondrá el foco en la preparación para la competición internacional, que se celebrará en Vietnam entre el 9 de agosto y el 5 de septiembre de 2026. Será allí donde Reynés intente seguir ampliando la presencia española en un concurso con más de setenta años de historia.

Miss Mundo está considerado el certamen de belleza más antiguo de los que continúan vigentes. A lo largo de su trayectoria ha contado con destacadas representantes españolas, entre ellas Carmen Cervera, dama de honor en 1961; Bárbara Rey, semifinalista en 1971; Lorena Bernal, finalista en 1999; y Carla Barber, finalista en 2011.

La gran referencia española, no obstante, sigue siendo Mireia Lalaguna, la catalana que se convirtió en la primera y hasta ahora única española en ganar la corona de Miss Mundo. Con ese precedente histórico como horizonte, Elisabeth Reynés inicia ahora su camino internacional con el reto de devolver a España a los puestos más altos del certamen y con el respaldo de una gala que, desde Gran Canaria, ya le ha abierto la puerta al escaparate mundial.