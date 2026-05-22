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WOMAN junio llega a quioscos con los imprescindibles beauty del verano
Los productos más deseados del momento, el sérum labial con color de Laneige y el champú o mascarilla de Salerm puedes conseguirlos este mes con WOMAN
Redacción
Woman estrena el mes de junio con uno de esos regalos que conquistan al instante y se convierten en el imprescindible de cualquier neceser. Si hablamos de productos virales, deseados y difíciles de conseguir, el Glaze Craze Serum Labial de Laneige es uno de ellos. Un auténtico must del mes que solo puede encontrarse en tiendas Sephora y, ahora también, en exclusiva con el nuevo número de WOMAN.
Con su fórmula de tratamiento y su toque de color, este sérum labial se convierte en el aliado perfecto para lucir unos labios bonitos, hidratados y con ese acabado glow que tanto apetece en verano. ¡Y eso no lo es todo! En algunos quioscos, además, podrás encontrar el champú o mascarilla Hi Repair de Salerm, dos imprescindibles que se suman a estos imprescindibles beauty para cuidar la melena y presumir de pelazo durante los meses de calor. Sin duda, la combinación perfecta para arrancar la temporada.
WOMAN JUNIO, LA BIENVENIDA AL VERANO
Woman junio es el pistoletazo de salida de la temporada estival y está protagonizado por la modelo Daniela Aldana con un look muy especial de la última colección de Dolce & Gabanna.
En sus páginas, esta nueva edición reúne un especial Living Barcelona, todo sobre la I edición de los Premios Woman Aragón y una selección de las compras más top que necesitas para este verano. Inspiración, moda, belleza y planes en un número pensado para acompañarte en el arranque del verano.
¡Ya disponible en tu quiosco!
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