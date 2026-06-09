Ariana Grande y Ethan Slater rompen tras casi tres años: el final discreto de una relación marcada por 'Wicked'

Ariana Grande y Ethan Slater han decidido tomar caminos separados. La pareja, una de las más comentadas de Hollywood desde que su relación salió a la luz en 2023, habría roto hace varios meses después de casi tres años juntos, según han confirmado medios estadounidenses especializados. La separación, lejos de producirse entre grandes gestos públicos o comunicados cruzados, se habría llevado con la misma discreción con la que ambos intentaron proteger buena parte de su romance.

De acuerdo con la versión publicada por la revista 'People', la decisión fue meditada y se produjo en buenos términos. Una fuente citada por la revista sostiene que ambos siguen siendo amigos y continúan apoyándose mutuamente. Por su parte, 'Page Six' también informa de la ruptura y sitúa el final de la relación meses atrás, antes de que trascendiera públicamente.

Flechazo en 'Wicked'

La historia entre Grande, de 32 años, y Slater, de 34, nació en el universo de 'Wicked', la superproducción musical en la que ella interpreta a Glinda y él a Boq. Su relación comenzó a conocerse en julio de 2023, poco después de que se hicieran públicas las separaciones de sus respectivas parejas: Ariana Grande de Dalton Gomez y Ethan Slater de Lilly Jay, madre de su hijo. Ese arranque convirtió su romance en uno de los más escrutados de la industria, entre titulares, rumores y una intensa conversación en redes.

Con el paso de los meses, la pareja fue rebajando la exposición, aunque no desapareció del todo. Hubo apariciones vinculadas a la promoción de 'Wicked', gestos de apoyo profesional y momentos que alimentaron la idea de una relación consolidada. 'Us Weekly', por ejemplo, recuerda que en 2023 ya se les situaba juntos en Nueva York y que, en 2026, la publicación actualizó su cronología para incluir la ruptura como final de la relación.

La noticia llega en un momento especialmente activo para Ariana Grande. La artista acaba de iniciar su gira 'Eternal Sunshine Tour' y prepara el lanzamiento de 'Petal', su nuevo álbum, previsto para el 31 de julio. Algunos medios avisan de que el disco no estaría inspirado en la ruptura con Slater, pese a que el calendario pueda invitar a lecturas sentimentales.

Por ahora, ni Grande ni Slater han confirmado públicamente la separación.