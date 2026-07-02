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Lydia Bosch se emociona al anunciar que será abuela a los 62 años

La actriz, que se encuentra volcada en los ensayos de 'Fedra en los infiernos', se muestra emocionada ante la noticia de su hija Andrea Molina, de 33 años

Lydia Bosch.

Lydia Bosch. / EUROPA PRESS

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Europa Press

Volcada en los ensayos de su regreso a las tablas con 'Fedra en los infiernos' el próximo 12 de julio en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, Lydia Bosch ha reaparecido públicamente en el estreno de la obra 'Las que gritan' y, muy emocionada, se ha sincerado sobre el que promete convertirse en uno de los papeles más importantes de su vida: el de abuela, después de que su hija mayor, Andrea Molina -fruto de su relación con Micky Molina- haya anunciado que espera su primer hijo en común con Juan Fernández después de 10 años de discreta relación.

"Muchísimas gracias. Es que qué te voy a contar, pues una noticia maravillosa y un nuevo aliciente de mirar la vida con alegría y con unas Navidades supongo distintas y muchas cosas que van a cambiar para bien" ha expresado con una gran sonrisa cuando la prensa le ha dado la enhorabuena por el embarazo de su primogénita, confesando que está encantada ante la perspectiva de tener un nieto a sus 62 años y en un momento marcado por la tranquilidad.

¿Cómo se imagina como abuela? Muy sincera, la actriz ha asegurado, revelando además que embarazada de 3 meses Andrea no sabe si espera un niño o una niña, que "yo haré lo que quieran sus padres y a disfrutarla o a disfrutarle, no sabemos todavía lo que es", aunque sí ha cofesado que su hija se encuentra fenomenal y está llevando un embarazo "estupendo".

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Para su 'yerno', el guitarrista de Marlon, Lydia no tiene más que buenas palabras, ya que como ha admitido "es un amor y estoy feliz". Lo que sin embargo no ha querido desvelar es cómo le contó su hija que iba a ser abuela: "Se lo preguntáis a Andrea, que ella es la protagonista y a Juan. Es el momento de ellos, entonces ellos ya hablarán con vosotros y yo... Os puedo decir solo que estoy súper feliz por ellos, porque no pueden ser una pareja más maravillosa" ha zanjado.

Fuente: El Periódico

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