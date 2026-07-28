Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acuerdo histórico Canarias-EstadoHomenaje a Yeremy Pino en Gran CanariaFabiola, la niña fallecida en La LajaApartamentos turísticos Gran CanariaNarcotráfico en CanariasUD Las PalmasOla de calor en CanariasViaducto del GuiniguadaConflicto de prácticos en La Luz
instagramlinkedin

Salto a la ficción

Cristiano Ronaldo debutará como actor en una serie de televisión: así es su primer proyecto

El futbolista producirá y aparecerá en 'Day 1s', un drama desarrollado junto al director Matthew Vaughn

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Cristiano Ronaldo da un nuevo paso fuera del terreno de juego. El futbolista portugués prepara su debut en la ficción televisiva con 'Day 1s', una serie dramática ambientada en el mundo del fútbol británico y desarrollada a través de UR Marv Studios, la productora que creó junto al cineasta Matthew Vaughn, director de títulos como 'Kingsman' y 'X-Men: First Class', tal y como adelanta The Sun

El proyecto seguirá a Stanley Dalton, un agente de futbolistas ficticio interpretado por Damian Lewis, y se adentrará en las negociaciones, tensiones y relaciones de poder que rodean a una agencia deportiva de élite. Ronaldo participará como productor ejecutivo y también tendrá presencia en pantalla, aunque por ahora no han trascendido detalles concretos sobre su papel. 

Thierry Henry también estará en la serie

'Day 1s' contará además con la participación del exfutbolista francés Thierry Henry y del rapero británico Dave, junto a la actriz Carlotta Banat. La serie nace de una idea del agente Darren Dein y ya ha iniciado su rodaje en Londres, con localizaciones vinculadas al fútbol inglés. 

El salto de Cristiano Ronaldo a la ficción llega después de la creación de UR Marv Studios, una alianza empresarial con Vaughn que ya había financiado y producido dos películas de acción y tenía una tercera en desarrollo. El propio Ronaldo definió el proyecto como “un capítulo emocionante” en su nueva etapa de negocios. 

Noticias relacionadas

Con esta serie, el exjugador del Real Madrid y actual futbolista del Al-Nassr refuerza su expansión hacia el entretenimiento. Tras años convertido en una marca global, Ronaldo suma ahora una nueva faceta: la de productor y rostro de una ficción televisiva sobre el lado menos visible del fútbol.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

Añádenos en Google
  1. Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles a los conductores canarios durante las próximas semanas
  2. Los apartamentos particulares del sur de Gran Canaria, en el punto de mira: los registradores piden reconocer su uso turístico
  3. Quevedo, sobre la muerte de Fabiola Mbulito: 'La socorrista nadó a todo lo que le daban sus posibilidades, la marea fue más rápida
  4. Cierre del viaducto del Guiniguada en agosto: cuándo empieza y por dónde desviarse en la GC-3
  5. Detenido un pasajero por romper el cristal de una guagua en marcha en Las Palmas de Gran Canaria
  6. Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal permite que los propietarios puedan aparcar un coche y una moto en la misma plaza de parking, aunque la comunidad puede prohibirlo
  7. Russell Crowe ya está en Gran Canaria para volver a luchar contra el Imperio Romano
  8. Mogán responde a una mujer en silla de ruedas que denunció no poder bañarse en Puerto Rico: «El vídeo no es del todo cierto»

Alguien perdió mil pesetas en Las Palmas de Gran Canaria

Alguien perdió mil pesetas en Las Palmas de Gran Canaria

Global pone en marcha un servicio exprés durante el verano para mejorar la conexión con La Aldea

Global pone en marcha un servicio exprés durante el verano para mejorar la conexión con La Aldea

Hugo Betancor hace historia en el Campeonato de España juvenil de patinaje artístico

Hugo Betancor hace historia en el Campeonato de España juvenil de patinaje artístico

Canarias pide al Estado que las políticas de movilidad reconozcan su condición de región ultraperiférica

Canarias pide al Estado que las políticas de movilidad reconozcan su condición de región ultraperiférica

El Banco de España alerta de que un futuro sin efectivo sería un "escenario de alto riesgo"

El Banco de España alerta de que un futuro sin efectivo sería un "escenario de alto riesgo"

El Cabildo invierte 660.000 euros para reconstruir una calle en el Parque Empresarial Ajimar, en Telde

El Cabildo invierte 660.000 euros para reconstruir una calle en el Parque Empresarial Ajimar, en Telde

Extremadura recurre el traslado de menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta

Extremadura recurre el traslado de menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta

UD Las Palmas - UD Leiria: fecha, horario y dónde ver por TV y en streaming el tercer partido de pretemporada

UD Las Palmas - UD Leiria: fecha, horario y dónde ver por TV y en streaming el tercer partido de pretemporada
Tracking Pixel Contents