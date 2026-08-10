El novio canario de Marina Rivers: así es Saulo Castro

Después de meses de rumores, fotos juntos y especulaciones, Marina Rivers ha confirmado por fin su relación con Saulo Castro, un joven de origen canario con el que llevaba tiempo siendo relacionada.

La creadora de contenido ha decidido mostrarlo abiertamente en sus redes sociales, donde ambos aparecen juntos en varios vídeos. El gesto ha sido suficiente para despejar las dudas de sus seguidores y colocar a Saulo en el foco: quién es el canario que ha conquistado a una de las influencers más conocidas de España.

De los rumores a la confirmación

Las primeras informaciones que los vinculaban sentimentalmente aparecieron a comienzos de 2025, cuando fueron fotografiados juntos en la estación madrileña de Atocha.

Desde entonces, Marina Rivers había evitado confirmar públicamente la relación.

La situación cambió ahora con la publicación de varios vídeos en TikTok en los que Saulo aparece junto a ella con total naturalidad, participando en juegos y tendencias de la plataforma.

Las imágenes han sido interpretadas por sus seguidores como la confirmación definitiva de una relación que llevaba meses circulando en redes.

Así es Saulo Castro, el canario que acompaña a Marina Rivers

Aunque mantiene un perfil bastante más discreto, de Saulo Castro se conocen algunos detalles.

Es de origen canario, aunque actualmente reside en Madrid, y también mantiene perfiles públicos en redes sociales.

Una de sus grandes pasiones es el deporte. En sus publicaciones aparecen con frecuencia entrenamientos en el gimnasio y contenidos relacionados con el ejercicio físico.

También comparte imágenes de viajes y de otros momentos de su vida personal. Entre los destinos que habría visitado junto a Marina figuran lugares como Italia y Miami.

Una relación que habían mantenido lejos del foco

Marina Rivers cuenta con millones de seguidores, pero durante los últimos años ha intentado separar parte de su vida privada de su exposición pública.

Por eso, la aparición de Saulo en sus propios perfiles supone un cambio significativo.

Tras muchos meses sin confirmar ni desmentir los rumores, la creadora ha optado ahora por enseñar su relación de forma natural, sin grandes anuncios.

Y la atención se ha desplazado inmediatamente hacia él: un joven canario, deportista y hasta ahora prácticamente desconocido para buena parte del público que sigue a Marina Rivers.

Saulo entra ahora en el foco mediático

La confirmación abre una nueva etapa para la pareja.

Hasta el momento, Saulo había permanecido en un segundo plano pese a las informaciones sobre su relación. Su aparición junto a Marina lo sitúa ahora ante una audiencia mucho mayor.

La incógnita será saber cuánto deciden mostrar de esta nueva etapa.

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Por ahora, la imagen que ha quedado es clara: Marina Rivers ya no esconde su relación y el hombre que aparece a su lado tiene raíces canarias.