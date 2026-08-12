Ptazeta reta a Ibai Llanos para participar en La Velada del Año 7: "¿No me respondes por miedo al espectáculo?"

Ptazeta quiere cambiar, al menos por una noche, los escenarios por el cuadrilátero. La artista grancanaria ha lanzado públicamente su candidatura para participar en la próxima edición de La Velada del Año, el multitudinario espectáculo organizado por Ibai Llanos que cada año reúne a algunos de los creadores de contenido y personalidades más populares de Internet.

La cantante ha utilizado sus redes sociales para dirigirse directamente al streamer y dejar claras sus intenciones. En una historia de Instagram, Ptazeta etiquetó a Ibai Llanos acompañando la publicación de un mensaje en tono desafiante: "Creo que no me respondes por miedo al espectáculo que te voy a dar?".

Una declaración de intenciones con la que la canaria parece buscar un hueco en La Velada del Año 7, cuya celebración en 2027 ya ha sido confirmada. Por ahora, eso sí, no existe ningún anuncio oficial sobre su participación ni sobre quién podría ser su hipotética rival.

Ptazeta lanza el reto directamente a Ibai Llanos

La publicación llega en pleno momento de construcción de la próxima Velada. Apenas unas semanas después de la sexta edición, las redes sociales ya se han convertido en un escaparate de posibles enfrentamientos, peticiones de los seguidores y candidatos dispuestos a ponerse los guantes.

Ptazeta ha decidido no esperar a que su nombre aparezca en las quinielas y ha llamado directamente a la puerta de Ibai. El mensaje de la artista, además, juega con uno de los ingredientes que mejor funcionan alrededor del evento: los retos públicos y el intercambio de provocaciones antes incluso de que exista un combate.

La incógnita ahora es si Llanos recogerá el guante y responderá a la petición de la grancanaria.

La séptima edición está oficialmente en los planes del creador de contenido. Durante La Velada del Año VI se confirmó que el espectáculo regresará en 2027, aunque todavía no se conocen la fecha, la ciudad que ejercerá de sede ni los participantes que formarán parte de la cartelera.

Ibai ya busca nombres para La Velada del Año 7

El desafío de Ptazeta aparece precisamente cuando Ibai Llanos comienza a hablar públicamente sobre los posibles protagonistas del próximo año. El streamer ha reaccionado durante los últimos días a algunas de las peleas que más le están proponiendo sus seguidores para La Velada 7. Entre los nombres que circulan están AuronPlay, Juan Guarnizo, Omar Montes, Gero Arias, Plex o Marlon, aunque por el momento se trata principalmente de deseos y propuestas, no de una cartelera cerrada. La competencia para conseguir un sitio promete, por tanto, ser importante.

La edición celebrada el pasado 25 de julio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla volvió a demostrar el enorme alcance que ha adquirido el formato. La Velada del Año VI reunió a alrededor de 80.000 personas en el estadio y fue seguida desde más de 34 millones de dispositivos, con un pico de audiencia de 8,7 millones durante la retransmisión simultánea a través de Twitch, YouTube y TikTok. Un escaparate difícil de igualar para cualquier artista o creador digital.

De los escenarios al cuadrilátero

La presencia de Ptazeta supondría además añadir un marcado acento canario a uno de los mayores acontecimientos de entretenimiento digital en español. La artista, nacida en Gran Canaria, se ha convertido en los últimos años en una de las figuras reconocibles de la música urbana española después de iniciar su trayectoria vinculada al freestyle y las redes sociales. Su incorporación también encajaría en la evolución de La Velada, que ha ido ampliando progresivamente sus fronteras más allá de los streamers y youtubers para incorporar a figuras procedentes de otros ámbitos del entretenimiento, la música y las redes sociales.

Para conseguirlo deberá primero convencer al hombre que decide la cartelera. Ptazeta ya ha realizado públicamente el primer movimiento. Ahora la pelota —o, en este caso, el guante— está en el tejado de Ibai Llanos. La grancanaria quiere participar en La Velada del Año 7 y ha elegido una fórmula difícil de ignorar para hacérselo saber: retarle delante de todos sus seguidores. "¿No me respondes por miedo al espectáculo que te voy a dar?", preguntó.

La respuesta de Ibai podría convertir una historia de Instagram en el comienzo de uno de los combates de la próxima Velada.