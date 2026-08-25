La hija de Bill Gates, en el punto de mira por un fraude relacionado con su startup de compras en línea

Phoebe Gates, la hija menor de Bill y Melinda Gates, lleva un tiempo queriendo demostrar que puede labrarse su propio camino sin la ayuda de su familia e insistiendo en que, pese a ser una 'nepo baby', no necesita los recursos que le proporciona su apellido. El año pasado, la joven se lanzó al mundo de las startups tecnológicas con una aplicación de compras llamada Phia, que ahora se encuentra en el foco mediático por un posible fraude.

Con tan solo 22 años y un año después de haberse graduado en biología humana por la Universidad de Stanford, Gates lanzó junto a Sophia Kianni, su compañera de habitación en la facultad y activista climática, la aplicación Phia en abril de 2025. Esta plataforma de moda y compras utiliza una inteligencia artificial para analizar las tendencias del mercado y comparar los precios de las prendas en tiempo real, con el objetivo de ayudar a los usuarios a encontrar la mejor opción a la hora de comprar. Ahora, Gates se enfrenta a una gran polémica por supuestas irregularidades en la atribución de comisiones, algo que podría tener consecuencias legales.

Hace unos días, 'Bloomberg' informó de que la aplicación realizaba 'cookie stuffing', una práctica de fraude digital donde un sitio web inserta, de manera oculta y sin avisar, una 'cookie' de seguimiento en el ordenador del usuario, incluso aunque este no haya hecho clic en ningún enlace. Esta técnica provoca comisiones injustas, ya que al forzar al navegador a guardar estas 'cookies' de afiliación cuando el usuario realiza una compra en una tienda online, el sistema atribuye la venta al sitio que colocó la 'cookie' y le paga una comisión aunque no haya intervenido en la transacción. Es decir, Phia habría recibido comisiones por ventas online en las que no había participado.

Ben Edelman, investigador independiente y experto en economía digital, explicó al medio estadounidense que, gracias a la técnica que supuestamente usaba Phia, la empresa ganaba una comisión por cada venta generada, aunque no hubiera intervenido en ella: "El requisito más fundamental en el marketing de afiliación es que la comisión solo se paga si un usuario hace clic. Las reglas no permiten clics falsos, simulados, imaginarios o hipotéticos. Solo un clic real sirve".

Conversaciones filtradas

Cuando 'Bloomberg' sacó a la luz esta información, la compañía aseguró que el incidente se debía a un error de software que, en cuanto detectaron lo que sucedía, lo resolvieron inmediatamente: "Estamos revisando todas las transacciones; estamos plenamente comprometidos a gestionar —y ya hemos comenzado a hacerlo— la reversión de todas las transacciones con nuestros socios de marca derivadas de cualquier atribución errónea. Asimismo, estamos contratando a un responsable de cumplimiento normativo para garantizar que algo así no vuelva a ocurrir". No obstante, un nuevo informe del medio sugiere que las fundadoras de Phia conocían esta situación desde diciembre de 2025 e incluso presionaron para que se llevaran a cabo estas prácticas fraudulentas.

Según mensajes internos de Slack compartidos por 'Bloomberg', Gates tuvo una conversación con miembros de la compañía en diciembre en la que quería verificar que Phia estaba colocando 'cookies' en todos los sitios web, aunque el comprador no utilizara el cupón. "¿Puedes confirmar que la colocación automática de 'cookies' está activa en todos los sitios webs con cupón para confirmar que estamos monetizando todo el volumen bruto de la mercancía?", escribió la hija del magnate.

Además, Phia está inmersa en otro escándalo relacionado con una supuesta práctica consistente en colocar 'cookies' cuando el usuario hacía clic en cualquier parte de la pantalla después de que apareciera la ventana emergente de la compañía. Según las conversaciones filtradas, un ingeniero advirtió a Kianni de que esta técnica podría infringir la normativa, a lo que la cofundadora respondió: "Supongo que podríamos decir que el usuario está intentando abrirnos y revertirlo si se queja". Al saber que la automatización de la colocación de 'cookies' estaba "funcionando muy bien", incluso cuando un usuario intentaba cerrar la ventana emergente, Kianni dijo que "cualquier cosa que podamos hacer para que las 'cookies' sigan cayendo será estupenda, gracias".

Consecuencias legales

En mayo, la compañía había conseguido más de 35 millones de dólares en financiación, pero tras hacerse pública la técnica del 'cookie stuffing' y desactivarla, los ingresos diarios de Phia cayeron de 80.000 dólares a entre 10.000 y 28.000 dólares. Las fundadoras de la aplicación, que en 2025 obtuvieron donaciones e inversiones de celebridades como Hailey Bieber, Khloé Kardashian, Kris Jenner, Karlie Kloss, Jessica Alba, Halsey, Paris Hilton, Sydney Sweeney o Priyanka Chopra, se enfrentan ahora a graves problemas legales.

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En Estados Unidos, estafas como el 'cookie stuffing' son consideradas fraude electrónico federal. Según expertas como la abogada Ariel Givner, Phoebe Gates podría enfrentarse a una pena máxima de 20 años de prisión, además de multas económicas y la obligación de restituir el dinero obtenido de forma ilegal. De hecho, en 2014, el empresario tecnológico Shawn Hogan fue condenado a cinco meses de prisión por una estafa de 'cookie stuffing', en la que defraudó 28 millones de dólares a eBay, uno de los inversores de la compañía fundada por la hija de Bill Gates.