Amor Romeira da un nuevo salto profesional y se sube al escenario con ‘A.I. Sofocos’

Amor Romeira afronta un nuevo reto profesional lejos de los platós de televisión y se adentra en el mundo del teatro con ‘A.I. Sofocos’, la quinta entrega de una de las sagas de comedia más conocidas del panorama nacional. La artista canaria se convierte así en una de las protagonistas de un espectáculo que apuesta por una mezcla de humor, música, canciones y tecnología para hablar de la madurez, el amor, el deseo y las contradicciones de una generación de mujeres que reivindica seguir siendo visible.

El montaje supone un nuevo paso en la trayectoria de Romeira, que suma ahora una experiencia teatral a una carrera marcada por su presencia en televisión, la música y la creación de contenidos. En esta ocasión, la canaria comparte escenario con Mónica Pont, Mar Regueras y Diana Peñalver, tres actrices con una amplia trayectoria, en una obra que recupera la esencia de la saga ‘Sofocos’ pero incorpora una mirada completamente renovada.

Una nueva aventura sobre las tablas

‘A.I. Sofocos’ representa la quinta entrega de una franquicia teatral por la que han pasado rostros tan conocidos como Lolita, Paz Padilla, Ana Obregón o Loles León. La nueva producción mantiene el espíritu original de la saga, basado en el humor y la complicidad con el público, pero estrena una historia diferente con nuevos personajes, canciones, puesta en escena y vestuario.

La obra plantea un encuentro entre la vida cotidiana de cuatro mujeres y el avance de la inteligencia artificial. La tecnología se convierte en un elemento más dentro de sus historias, aunque el espectáculo recuerda que hay aspectos de la vida que todavía escapan a cualquier algoritmo: las emociones, los cambios personales, las relaciones y, especialmente, esos momentos propios de la madurez que se convierten en el centro de la comedia.

Con este proyecto, Amor Romeira continúa ampliando un perfil profesional que en los últimos años ha evolucionado desde sus primeras apariciones televisivas hasta convertirse en una figura habitual del entretenimiento y la comunicación. Ahora da el salto al teatro con un papel dentro de una producción que combina interpretación, música y espectáculo.

Humor, música y tecnología para hablar de la madurez

El argumento de ‘A.I. Sofocos’ gira alrededor de cuatro mujeres que afrontan con libertad y sentido del humor temas como la menopausia, el deseo, el amor y las nuevas etapas de la vida. La comedia utiliza estas experiencias como punto de partida para construir una historia cercana, con canciones y momentos de complicidad con el público.

La propuesta busca alejarse de los estereotipos asociados al paso del tiempo y presenta a sus protagonistas como mujeres activas, con ganas de disfrutar y de seguir escribiendo nuevas páginas de sus vidas. La inteligencia artificial aparece como un recurso narrativo que sirve para poner en contraste las respuestas automáticas de las máquinas con la complejidad de las emociones humanas.

El espectáculo está dirigido por Jesús Amate, cuenta con Fabiola Toledo como cover/swing y presenta una escenografía y vestuario diseñados por Ágatha Ruiz de la Prada, una de las firmas creativas más reconocidas de España.

Un homenaje a Fernando Esteso en su último trabajo

Además del protagonismo femenino, ‘A.I. Sofocos’ incorpora un elemento especialmente emotivo: la presencia virtual de Fernando Esteso, en lo que fue su último trabajo. Su participación supone un homenaje a una de las figuras más queridas de la comedia española y añade una dimensión especial a una producción que combina nostalgia y renovación.

La obra apuesta así por unir distintas generaciones de artistas y por recuperar una fórmula que ha funcionado durante años: utilizar el humor como herramienta para hablar de asuntos cotidianos y experiencias compartidas.

Amor Romeira amplía su recorrido artístico

La llegada de Amor Romeira a ‘A.I. Sofocos’ confirma la versatilidad de una artista que ha construido su carrera explorando diferentes formatos. Tras su paso por televisión y sus proyectos vinculados a la música y la comunicación, la canaria se enfrenta ahora al desafío de defender un personaje sobre un escenario teatral.

El nuevo proyecto le permite formar parte de una producción con una identidad muy marcada, donde la interpretación convive con la música y el entretenimiento. Una nueva etapa profesional para Romeira que la sitúa junto a nombres consolidados de la escena española y que abre una nueva vía dentro de su trayectoria artística.