La vida de Paz Padilla cambió radicalmente hace un año. Su marido, Antonio Juan Vidal, fallecía tras luchar contra el cáncer padecía y del que la presentadora no hizo partícipe a nadie para proteger la intimidad de su marido en tan difíciles momentos.

Ahora, un año después de la marcha del compañero de vida de la humorista, Padilla ha compartido en su perfil de Instagram un emocionante y conmovedor vídeo con los más de dos millones de seguidores que tiene en esta red social en el que la presentadora ha mostrado varias fotografías inéditas de su relación con Vidal.

El vídeo, que llevaba como banda sonora la canción Somewhere Over The Rainbow, deja ver momentos de absoluta complicidad, felicidad, unión y alegría entre la pareja en diferentes partes del mundo. Además, en el texto de la publicación, la presentadora escribió un significativo ‘Te amo’ con el que deja claro que su amor por el abogado será eterno.

Con esta publicación, la humorista suma a su perfil de Instagram una nueva publicación cargada de amor y recuerdo dedicada a su marido como ya lo hecho en otras ocasiones desde que se produjera la triste noticia de su fallecimiento.

Como en otras publicaciones de la conductora de Sálvame, diversos compañeros del programa y de la profesión han querido hacerle llegar a la presentadora todo su cariño en el primer aniversario de la muerte de su marido. “Puro amor” escribía su compañera de programa Gema López, o la modelo Eva González que ha enviado a la humorista su apoyo en forma de corazón.

Un ejemplo de entereza

Desde que saltase a la luz el fatal desenlace, Paz Padilla ha mostrado una fortaleza y una entereza digna de admirar que a muchos les ha resultado sorprendente.

La propia presentadora ha compartido en reiteradas ocasiones que, estar en el punto en el que se encuentra, es fruto de un duro proceso de aceptación y trabajo para aceptar la muerte y el luto de la forma más sana y reconfortante posible. “La gente me dice qué fuerte eres. No soy fuerte, es cuestión de aceptar la muerte", señalaba la actriz en una entrevista.