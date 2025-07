De Canarias al olimpo de la música: el grupo que vendió más singles que Céline Dion o los Beatles nació en el archipiélago

Una noche de verano de 1976, los focos del bar‑salón de un hotel frente a las dunas de Corralejo se encendieron sobre dos bailarinas españolas que mezclaban palmadas flamencas con giros discotequeros.

Turistas alemanes y británicos, copa en mano, las observaban con sorpresa. Entre ellos, tres ejecutivos de una multinacional discográfica tomaban notas. A la mañana siguiente, aquellas artistas, hasta entonces animadoras de hotel, recibieron una invitación para grabar en Hamburgo.

Nadie imaginaba que aquel viaje al norte de Europa engendraría un single capaz de vender dieciocho millones de copias, batir récords Guinness y escalar al noveno puesto del ranking absoluto de la historia de la música, por encima de firmas tan rotundas como las de Céline Dion o los propios Beatles. Se hacían llamar Baccara y su carta de presentación al mundo fue Yes Sir, I Can Boogie, uno de los mayores éxitos de la historia.

Baccara celebrando su éxito mundial / WIKIPEDIA

El Hotel Tres Islas

Cuando Baccara llegó al número 1 del Reino Unido (algo nunca conseguido antes por un solista o grupo español) pocos sabían que su historia arrancó meses antes en la arena dorada de Corralejo, Fuerteventura.

Allí, en el Hotel Tres Islas, Mayte Mateos y María Mendiola actuaban cada noche para turistas centro‑europeos cuando tres directivos de RCA, huéspedes del complejo, las ficharon para grabar en Hamburgo. Esa actuación, según recuerda la propia Mendiola, fue el punto de inflexión que convirtió a dos bailarinas del ballet de TVE en un fenómeno disco global.

Yes Sir, I Can Boogie vendió entre 16 y 18 millones de copias físicas, una cifra que, según el Guinness de 1977, la convirtió en el single más vendido jamás grabado por un dúo femenino.

Esa marca sitúa la canción en el noveno lugar del ránking global de ventas de todos los tiempos, por delante de iconos como My Heart Will Go On de Céline Dion o I Want to Hold Your Hand de los Beatles.

¿Por qué vendió tanto?

El éxito arrollador del sencillo tiene varias razones. Primero, la mezcla de ritmos disco con pinceladas flamencas que las artistas probaron en los salones del hotel Tres Islas resultó exótica y atractiva para un público europeo que, tras el boom de ABBA, buscaba nuevos estímulos bailables.

Segundo, el lanzamiento se gestionó como un auténtico producto paneuropeo: RCA Alemania lo impulsó a través de una fuerte campaña televisiva, con apariciones tanto en Eurovisión como en Top of the Pops, hasta colocar la canción en el número 1 de seis países y entre los tres primeros en Francia.

Tercero, había un “costo simbólico” añadido: un éxito cantado en inglés por dos españolas ponía a las pistas continentales en contacto con el sur mediterráneo y prefiguraba la ola latina que llegaría años después.

Marca canaria

Todo ello quedó marcado por su origen canario: el contraste de sus vestidos negro‑blanco, pensado para los focos modestos de un hotel de Fuerteventura, se convirtió en la seña estética del dúo, y la anécdota del descubrimiento en Corralejo sigue apareciendo en folletos y blogs locales como recordatorio de que aquel hit planetario emergió primero del Archipiélago antes de conquistar los platós europeos.

Un récord que, casi medio siglo después, sigue resonando cada vez que alguien corea su ya inmortal “boogie”.