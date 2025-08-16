Ni Will Smith ni Johnny Depp: la gran estrella de Hollywood que tiene una íntima conexión con Gran Canaria

Gran Canaria, con sus alisios persistentes y su geografía de contrastes, se ha acostumbrado a convivir con visitantes ilustres que llegan y se van como mareas.

A veces te los encuentras en una terraza cualquiera, como pasó con Johnny Depp cuando visitó discretamente Playa del Inglés; otras veces hacen ostentación en redes de su estancia en la isla, como hizo Will Smith en el marco del Granca Live Fest con su ya mítico: "I´m moving to Gran Canaria!".

Pero lo más íntimo, en estas latitudes, no suele necesitar altavoces. Es por ello que, si bien se publicitó en su momentó, pocas veces más se ha hablado de la relación que tiene la mayor estrella de cine de acción del mundo, Jason Statham, con la isla: su padre.

Navidades en familia

A finales de noviembre de 2008, en plena promoción de Transporter 3, Statham concedió una entrevista a EFE en la que dejó caer un detalle doméstico: “Suelo pasar las Navidades en Canarias, con mi padre” y así apareció en los medios locales.

Poco más se supo entonces del contexto, aunque todo parecía indicar que su padre trabajaba como cantante en una de las zonas turísticas más populosas de la isla.

En 2013, con el estreno de Redención (Hummingbird), la ficha de SensaCine incorporó un apartado “Canarias” donde afirmaba que “los padres del actor viven en la isla de Gran Canaria” y que “recientemente él mismo ha comprado una casa en La Gomera”.

La página sigue accesible hoy y ayudó a difundir la idea de una residencia familiar en Gran Canaria, aunque no cita fuente primaria ni fecha de esa supuesta compra.

Confirmación oficial

Dos años más tarde, llegó la confirmación oficial. El 26 de mayo de 2015, Esquire publica un perfil extenso de Statham. En él se describe a Barry Statham, su padre, como “un ‘song-and-dance man’ en las Islas Canarias”.

Una descripción que encaja con la descripción que dibujan los testimonios de numerosas personas que visitaron Mogán en aquella época y recordaban las actuaciones de Barry Wild, presumible alter ego de papá Statham.

Hay un hilo en TripAdvisor desde 2012 titulado “Barry Wild – singer” en el foro de Puerto de Mogán. Un viajero escribe que “Barry estaba tocando en la bandstand ayer y el miércoles anterior”, acotando lugar y frecuencia de las actuaciones.

En ese mismo hilo, y en mensajes posteriores, algunos foreros dicen haber oído que Barry Wild sería el padre de Statham. Uno llega a apuntar que “el parecido era obvio” tras conversar con él.

Tras una búsqueda exhaustiva, en internet ha aparecido una foto de un disco publicado por Wild en 1997 y si no es el padre del actor es porque es el propio actor, el parecido es más allá de lo razonable.

Imagen promocional de Barry Wild, posiblemente el padre de Jason Statham / 45cat.com

Se pierde la pista

En la década de 2020, no aparecen entrevistas ni notas oficiales que actualicen la residencia de los padres, si bien por la información obtenida parece que, aunque se hable de "padres", sería solo su progenitor a raíz de las declaraciones del propio Statham.

El rastro público se enfría y el relato queda sostenido por lo ya publicado. Incluso, en el hilo antes mencionado de TripAdvisor se menciona que Wild iba a ofrecer su última actuación antes de volver a Inglaterra.

Por todo ello, si unimos las piezas confirmadas con el contexto, el relato más plausible sería que Barry Statham encontró en Gran Canaria un circuito estable para su oficio de cantante y se estableció allí durante buena parte de las décadas de 2000 y 2010.

Jason lo visitaba con frecuencia, de ahí lo de las Navidades en las islas. Con el paso del tiempo, y sin nuevas menciones en la esfera pública, la familia pudo haberse mudado o retirado de los escenarios (lo cual encaja teniendo en cuenta el estatus de superestrella de Statham), dejando tras de sí un vínculo que, aunque menos ruidoso que otros, sigue siendo la conexión más íntima de una estrella de Hollywood con Gran Canaria.