¿Qué c*** echan en la comida?: la reflexión viral de una modelo alemana sobre los culos de las canarias
Con más de dos millones de seguidores en Instagram, la reflexión de Vanessa Reinhardt pronto se hizo viral
La modelo alemana Vanessa Reinhardt grabó en su casa un vídeo para Instagram en el que, en tono coloquial y desenfadado, lanzó una reflexión que se ha vuelto viral sobre la atracción que le despiertan las mujeres canarias.
“¿Pero qué c*** le echan a la comida en Canarias?”, se pregunta, ya que, según su experiencia, "da igual en qué playa” del Archipiélago estés porque “todas” las mujeres tienen un “culazo” y “algo especial”.
Pásame el agua
Reinhardt subraya que ha viajado por todo el mundo (incluye Brasil, donde sus mujeres también son famosas por sus traseros), pero que las canarias le llaman la atención de forma particular.
Remata su idea con otra frase que se ha hecho viral: “creo que la gente de Canarias son los latinos de España”, y con una mención a los tangas “mínimos” que, dice, ve con frecuencia.
Con más de dos millones de seguidores en Instagram, la reflexión de Reinhardt pronto se hizo viral y muchas canarias se lo agradecieron, pues en tono humorístico lanza un piropo a las mujeres de la islas que remató con un: "...así que pásame el agua de las Canarias, porque...".
