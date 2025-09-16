“Quítame de esa lista”: el zasca del exganador de OT Sergio Rivero que se ha hecho viral

En los últimos años, cada vez más artistas han decidido tomar la palabra sobre su identidad sexual en sus propios términos: unos lo hacen con declaraciones explícitas, otros con guiños en letras y entrevistas, y muchos prefieren no etiquetarse o mantener una privacidad selectiva.

El cambio de guion es claro: de los “rumores y desmentidos” de la vieja prensa del corazón a relatos personales en redes, donde prima el control del mensaje y el derecho a decir (o no decir).

El tuit en cuestión

La llama prendió tras este post en X: “He de decir que echo de menos un Bisbal, Carrasco, Pablo López, Sergio Rivero, Miguel Nandez, Víctor Estévez, Moritz, Guillermo Martin. ¿Dónde están los hombres heteros en este país? #OTGala0”.

Post de Sergio Rivero en X / X

Fue entonces cuando respondió el cantante Sergio Rivero, nacido en Las Palmas de Gran Canaria y ganador de Operación Triunfo 2005, la cuarta edición: “Quítame de esta lista yo no soy hetero”.

Entre los comentarios al post original, hubo celebraciones (“DILOOO”, le gritaban con humor) y carcajadas (“Jajaajajajajaj”), pero también despistes (“¿Quién es Sergio Rivero?”) y lecturas políticas (“Y a mucha honra… qué manía con el hetero patriarcado”).

El tono general: apoyo al gesto de Rivero (quien en el pasado ambiguo al respecto, llegando a decir "no soy gay" en 2006) y crítica a las listas que etiquetan a terceros sin su consentimiento.

De OT al presente

Rivero saltó a la fama al ganar OT 2005 y encadenó dos discos con Sony BMG: “Quiero” (2005, platino en España) y “Contigo” (2006, oro).

En 2007 se marchó a Los Ángeles para estudiar en el Musician Institute y perfeccionar piano y composición y también participó en una nueva versión española de Jesucristo Superstar.

Más lanzó el EP “Seguiré” (2012) y el álbum “Quantum” (2018), ya con un perfil más independiente.

Hace pocos meses, Rivero atravesó un momento personal muy duro al fallecer su madre. El grancanario lo publicó en su cuenta de X, junto a una foto de su madre de joven y la frase: “Siempre conmigo, ma”.

Ese duelo reciente añade contexto a su respuesta viral: más que una proclama, fue un recordatorio de que las etiquetas ajenas sobran cuando uno decide hablar de sí mismo.

Más allá del chispazo viral, la escena deja una lectura clara: la orientación sexual no es un dato público por defecto, y las listas que la adjudican desde fuera tienden a chocar con los límites del respeto.