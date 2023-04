Escoger una mascota no es, o no debería ser, como seleccionar una prenda de vestir. Y, sin embargo, muchas personas se guían por las razas de perro de moda en España para elegir un perro como mascota. Las asociaciones protectoras de animales y los defensores de los derechos animales enfatizan en la importancia de adoptar en lugar de comprar. Adoptar un perro implica no solo ser generoso y darle una segunda oportunidad a un animal abandonado o maltratado, sino que también facilita la creación de un vínculo emocional con un perro agradecido y temeroso en lugar de un cachorro revoltoso que requiere muchos esfuerzos en su educación. Las razas de perros disponibles en los refugios abarcan una amplia variedad de edades, sexos y características.

Estos factores son cruciales, ya que determinan el comportamiento del animal y, por ende, su adaptabilidad al estilo de vida de sus futuros dueños. Por ejemplo, quienes residan en zonas rurales o tengan un amplio jardín, se llevarán mejor con razas de perros grandes y activos. Mientras que, aquellos que vivan en un apartamento deberían optar por una raza de perro más pequeña y tranquila. Entonces, ¿cuáles son las razas de perros que están de moda entre los españoles? La Real Sociedad Canina de España (RSCE) ha anunciado las razas de perros más de moda en España: La raza de perro que está de moda entre los españoles 1. Pastor alemán El pastor alemán sigue siendo el favorito de los españoles y una de las razas de perros más populares del mundo. Estos perros son conocidos por ser inteligentes, leales y valientes, y se utilizan comúnmente en trabajos de seguridad y aplicación de la ley. Los pastores alemanes también son excelentes compañeros de familia y son muy protectores de sus dueños. Tienen un pelaje doble y necesitan ser cepillados regularmente para mantener su aspecto brillante y saludable. Como todas las razas de perros, los pastores alemanes necesitan ejercicio diario y entrenamiento para mantenerse felices y saludables. Su crecimiento en popularidad es sorprendente, y aunque ocupa un lugar destacado en el imaginario colectivo, es una raza bastante reciente, reconocida en 1899. De perro pastor a perro guía, perro policía o guardián, y finalmente, el perro de compañía más solicitado debido a su inagotable capacidad de entrenamiento. 2. Setter inglés El setter inglés ocupa el segundo puesto entre las razas de perros más inscritas en España. Desarrollada en Inglaterra en el siglo XIX, esta raza se caracteriza por su piel moteada y un pelaje largo y sedoso. El Setter Inglés es una raza de perros de caza originaria de Gran Bretaña. Son conocidos por su hermoso pelaje sedoso y por ser excelentes perros de caza. Los setters ingleses son muy activos y necesitan mucho ejercicio para mantenerse saludables y felices. Son también excelentes compañeros de familia debido a su naturaleza cariñosa y leal. Los setters ingleses son perros inteligentes y pueden ser entrenados para realizar una variedad de tareas diferentes. Originalmente especializado en la búsqueda de presas en campo abierto, hoy en día también participa en exhibiciones de belleza. 3. Labrador El labrador sube un puesto y se sitúa en el podio de las razas de perros de moda en España. Originario de Canadá, pero desarrollado como raza en Inglaterra, es una de las razas más populares a nivel mundial. Un adiestramiento adecuado puede convertirlo en un animal talentoso al servicio de, por ejemplo, funciones policiales. Es sociable y bueno en casi todo, aunque no es el mejor perro guardián debido a su falta de agresividad. Son amigables, leales y juguetones, lo que los convierte en excelentes compañeros de familia. Los labradores son también excelentes perros de trabajo y se utilizan comúnmente como perros de servicio y perros de rescate. Tienen un pelaje corto y denso que no requiere demasiado cuidado, pero necesitan ejercicio diario para mantenerse en buena forma. 4. Caniche El caniche es una raza de perros elegante y refinada. Originario de Francia, el caniche fue la raza de la nobleza hasta el siglo XV, cuando se popularizó entre todas las clases. Inicialmente funcionaban como perros cobradores de agua en la caza. Son conocidos por sus distintivos cortes de pelo y por ser inteligentes y leales. Sus famosos pompones tienen como función proteger sus partes más sensibles del frío y el agua. Entre las razas de perros más de moda entre los españoles, es la que más ha escalado posiciones en la tabla, del séptimo al cuarto puesto. Los caniches tienen una variedad de tamaños y colores, desde el caniche toy hasta el caniche estándar. Son perros muy activos y necesitan mucho ejercicio y estimulación mental para mantenerse saludables y felices. Los caniches también son perros muy sociables y les gusta estar cerca de sus dueños en todo momento. 5. Chihuahua El Chihuahua es una raza de perros pequeña y juguetona originaria de México. Son conocidos por su pequeño tamaño y su gran personalidad. A pesar de su tamaño, los chihuahuas pueden ser perros muy valientes y protectores de sus dueños. Los chihuahuas necesitan muy poco ejercicio y son perfectos para aquellos que viven en apartamentos o espacios pequeños. Son también excelentes compañeros de familia debido a su naturaleza cariñosa y juguetona. 6. Golden Retriever Los golden retrievers son una raza de perros amigable, leal y cariñosa. Son conocidos por su pelaje dorado y su amor por el agua. Los golden retrievers son excelentes perros de familia y se llevan bien con los niños y otros animales domésticos. También son perros muy inteligentes y se utilizan comúnmente como perros de servicio y perros de rescate. Los golden retrievers necesitan ejercicio diario y son muy activos, lo que los convierte en una excelente opción para aquellos que buscan un compañero de entrenamiento. 7. Bichón Maltés El bichón maltés es una raza de perros pequeña y peluda originaria del Mediterráneo. Son conocidos por su pelaje blanco y sedoso y por ser excelentes compañeros de familia debido a su naturaleza amigable y cariñosa. Los bichones maltés no necesitan mucho ejercicio, pero sí necesitan un cuidado constante de su pelaje para mantener su aspecto elegante y saludable. Son perros muy sociables y les gusta estar cerca de sus dueños en todo momento. 8. Pomerania El Pomerania, también conocido como Spitz enano, es una raza de perros pequeños y peludos originaria de Alemania. Son conocidos por su pelaje denso y suave que viene en una variedad de colores. Los pomeranios son perros activos y necesitan ejercicio diario para mantenerse saludables y felices. Son también excelentes compañeros de familia debido a su naturaleza juguetona y amigable. Los pomeranias son perros inteligentes y pueden ser entrenados para realizar una variedad de trucos. 9. Perro de Agua El perro de agua es una raza de perros originaria de España. Como su nombre indica, estos perros están especialmente adaptados para trabajar en el agua y son excelentes nadadores. Los perros de agua son muy activos y necesitan mucho ejercicio para mantenerse en buena forma. Son también perros inteligentes y pueden ser entrenados para realizar una variedad de tareas diferentes. Los perros de agua tienen un pelaje rizado que requiere un cuidado constante para mantener su aspecto saludable y evitar la formación de nudos. 10. Schnauzer El Schnauzer es una raza de perros originaria de Alemania. Son conocidos por su pelaje denso y su barba distintiva. Los schnauzers son perros inteligentes y leales que se llevan bien con los niños y otros animales domésticos. Son muy activos y necesitan mucho ejercicio y estimulación mental para mantenerse saludables y felices. Los schnauzers también son excelentes perros de guarda debido a su naturaleza protectora. En resumen, las razas de perros que están de moda entre los españoles son variadas y cada una tiene características únicas que los hacen especiales. Desde los perros de tamaño pequeño y pelaje sedoso, como el bichón maltés o el chihuahua, hasta los perros grandes y activos como el pastor alemán o el golden retriever, hay una raza de perros para todos los gustos y necesidades. Pero, independientemente de la raza de perro elegida, lo importante es siempre recordar que los perros son más que una simple mascota: son nuestros amigos fieles y compañeros de vida. Como dijo el famoso autor Josh Billings, "un perro es la única cosa en la tierra que te ama más de lo que se ama a sí mismo". Por lo tanto, siempre debemos tratar a nuestras razas de perros con amor, respeto y cuidado.