Transportín sin drama: guía práctica para que tu perro lo quiera (de verdad)

Con paciencia, premios y pasos cortos, tu perro lo elegirá por voluntad propia

Viajar con perro puede ser un lío si no hay seguridad y calma. El transportín es tu mejor aliado: protege, ordena y ayuda a reducir el estrés. El truco no es “meter al perro”, sino convertirlo en su sitio favorito.

Por qué merece la pena

  • Seguridad en marcha: menos distracciones y más protección ante frenazos.
  • Estrés bajo control: útil en coche, veterinario o cambios de casa.
  • Refugio propio: un lugar predecible y tranquilo.
  • Apoyo educativo: ayuda con rutinas e impide destrozos cuando no supervisas.

Paso a paso (sin prisas y con premios)

1) Elige bien

Que pueda ponerse de pie, girar y tumbarse.

  • Rígido: viajes largos o avión.
  • Blandito/plegable: casa y trayectos cortos.

2) Déjalo “vivir” en casa

Pon el transportín abierto en una zona común varios días. Que lo huela y lo explore sin presión.

3) Asocia cosas buenas

  • Premios cerca y dentro.
  • Sus juguetes y una manta con tu olor.
  • Comidas cada vez más adentro.
  • Cierra cada interacción con algo positivo (premio, caricia o juego).

4) Empieza a cerrar (muy poco)

Cuando esté relajado dentro, cierra unos segundos y abre antes de que se inquiete.

Aumenta de forma gradual. Si llora, retrocede un paso. No abras mientras esté nervioso.

5) Practica ratitos de calma

Usa una señal (“a tu sitio”), prémialo por entrar y quédate cerca.

Sube el tiempo poco a poco hasta 30 minutos tranquilos.

Llevarlo al coche, sin sorpresas

  • Deja el transportín en el coche parado para que lo curiosee.
  • Haz trayectos muy breves con premio al final.
  • Cuando ya esté a gusto, podrás dejarlo periodos cortos si es necesario (evita >3–4 horas y nunca tanto si es cachorro).

Errores que arruinan el proceso

  • Forzar la entrada.
  • Usarlo como castigo.
  • Ir demasiado rápido.
  • Dejarlo encerrado horas sin haber entrenado la calma.

¿Miedo que no cede?

Consulta:

  • Veterinario (descartar dolor o problemas físicos).
  • Etólogo/educador canino especializado en refuerzo positivo.
  • Revisa la normativa y recomendaciones oficiales sobre bienestar y transporte animal en tu país.

El transportín no es una jaula, es un refugio entrenado. Con paciencia, premios y pasos cortos, tu perro lo elegirá por voluntad propia.

