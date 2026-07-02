La Unión Europea cambia las normas para perros y gatos: las nuevas obligaciones que llegarán a partir de 2028
La nueva normativa europea tiene como prioridad la identificación de mascotas mediante microchip aunque en España no supone grandes cambios
La Unión Europea ha dado un nuevo paso para reforzar la protección y el bienestar de las mascotas a través de un reglamento que busca que todos los países miembros cumplan la misma normativa. Esta nueva normativa afectará tanto a propietarios particulares como a criadores y refugios con la creación de un sistema común de identificación.
Registro europeo para perros y gatos
La principal novedad de la futura normativa será la creación de un sistema europeo de identificación de mascotas. Todos los perros y gatos deberán estar identificados mediante un microchip y sus datos figurarán en un registro nacional conectado con una base de datos común para toda la Unión Europea.
Sin embargo, esto no supondrá un cambio muy significante en España porque la Ley de Bienestar Animal ya exige que los perros y gatos estén identificados mediante microchip.
Por otro lado, el Reglamento (UE) 2016/429, el pasaporte europeo para animales de compañía, un documento fundamental para viajar con mascotas. Desde la UE explican que se trata de "una descripción y datos de tu animal de compañía, como son el código de su transpondedor o de su tatuaje, así como su historia clínica y los datos de contacto del propietario y del veterinario que expidió el pasaporte".
Diferentes plazos
Dependiendo del tipo de propietarios, contará con distintos periodos de adaptación. En el caso de criadores, vendedores y refugios contarán con cuatro años desde la entrada en vigor de la normativa para cumplir con las nuevas obligaciones.
Sin embargo, los particulares tendrán plazos más amplios.
- Los propietarios de perros tendrán hasta 10 años
- Los propietarios de gatos dispondrán de un plazo de 15 años.
Bienestar animal
Con esta normativa, la Unión Europea pretende establecer normas comunes de bienestar animal para todos los países miembros. El principal objetivo de la iniciativa es controlar la cría y comercialización de mascotas. También frenar al venta ilegal de mascotas entre particulares, esta solo puede realizarse a través de criadores registrados
Además, la Ley de Bienestar Animal contemplan duras sanciones para quienes incumplan esta normativa. Las infracciones relacionadas con la reproducción o comercialización no autorizada pueden acarrear multas desde los 10.001 euros hasta los 200.000 euros en los casos más graves.
De momento, el texto debe ser aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Si se completa el proceso, la nueva normativa comenzará a aplicarse a partir de 2028.
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