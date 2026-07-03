Muchos dueños de perros cometen este error durante los paseos sin saber que puede impedir su estimulación mental

Los dueños deben tener claro que pasear a su mascota no consiste simplemente en bajarlo a la calle a que haga sus necesidades y queme un poco de energía. Muchos veterinarios coinciden en que la mayoría de los propietarios cometen un error habitual y es impedir al animal detenerse a olfatear durante el recorrido. Una práctica que aunque no lo parezca, resulta positiva para su bienestar emocional.

La veterinaria María Sanz, conocida en redes sociales como María VetiCan, ha compartido un vídeo en sus redes sociales explicando a los dueños de mascotas cómo deben actuar en los paseos de sus mascotas. "Deja de tirarle a tu perro cuando quiere oler algo de la calle. Grábate esto: es su paseo, no tu paseo", comenta.

El olfato es el sentido más importante de los perros

Los expertos recuerdan que el olfato es el sentido más desarrollado de los perros y la principal vía a través de la cual conocen el mundo que les rodea.

María Sanz explica que muchos propietarios creen que un buen paseo consiste únicamente en caminar deprisa o jugar con la pelota para que el perro llegue cansado a casa. Sin embargo, insiste en que el olfato también supone un desgaste. "No hay prisa. Respira. Tú crees que tienes que cumplir un cierto recorrido para cansarle y no te das cuenta de que el olfateo lo necesitan muchísimo", señala.

Además, explica que limitar constantemente su momento de exploración puede convertir el paseo en frustración para el animal, al no dejarle disfrutar completamente. "No limites su sentido más desarrollado, él disfruta, vive e interactúa así con el mundo y el resto de animales", subraya la veterinaria.

Beneficios

Los veterinarios coinciden en que permitir al perro explorar con el olfato durante los paseos aporta numerosos beneficios:

Reduce el estrés

Favorece la relajación

Mejora el equilibrio emocional

Previene el aburrimiento y la frustración

Refuerza la confianza y la seguridad del animal

"Lo que tú identificas como cansarse o entretenimiento, no es lo mismo que para tu perro", asegura.